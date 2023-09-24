24 сентября 2023
23 сентября 2023

Власти назвали наиболее востребованные профессии в ЯНАО

В ЯНАО востребованы инженерные специальности в сфере строительства
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале востребованы инженерные специальности в сфере строительства Фото:

Наиболее востребованными профессиями в ЯНАО являются инженерные специальности. На работу чаще требуются работники в сфере строительства и добычи, сообщили в окружном центре занятости населения.

«На Ямале востребованы инженерные специальности в сфере строительства, добычи, а также учителя, врачи, специалисты в сфере оказания услуг», — сообщили представители властей, отвечая на вопросы жителей, куда поступать детям, чтобы стать востребованным специалистом в округе. Там уточнили, что для получения адресной консультации нужно обращаться в центр занятости населения.

Ранее сообщалось, что в этом году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Чаще всего подростки выбирали такие специальности, как «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей».

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Наиболее востребованными профессиями в ЯНАО являются инженерные специальности. На работу чаще требуются работники в сфере строительства и добычи, сообщили в окружном центре занятости населения. «На Ямале востребованы инженерные специальности в сфере строительства, добычи, а также учителя, врачи, специалисты в сфере оказания услуг», — сообщили представители властей, отвечая на вопросы жителей, куда поступать детям, чтобы стать востребованным специалистом в округе. Там уточнили, что для получения адресной консультации нужно обращаться в центр занятости населения. Ранее сообщалось, что в этом году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Чаще всего подростки выбирали такие специальности, как «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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