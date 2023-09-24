Власти назвали наиболее востребованные профессии в ЯНАО

В ЯНАО востребованы инженерные специальности в сфере строительства

На Ямале востребованы инженерные специальности в сфере строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее востребованными профессиями в ЯНАО являются инженерные специальности. На работу чаще требуются работники в сфере строительства и добычи, сообщили в окружном центре занятости населения.

«На Ямале востребованы инженерные специальности в сфере строительства, добычи, а также учителя, врачи, специалисты в сфере оказания услуг», — сообщили представители властей, отвечая на вопросы жителей, куда поступать детям, чтобы стать востребованным специалистом в округе. Там уточнили, что для получения адресной консультации нужно обращаться в центр занятости населения.

Ранее сообщалось, что в этом году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Чаще всего подростки выбирали такие специальности, как «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей».