Сын полковника, устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге, попросил суд поставить точку в деле

Свердловчанин, устроивший смертельное ДТП, просит пересмотреть приговор

В ооблсуде рассматривают дело Владимира Васильева Фото: Илья Московец © URA.RU

Осужденный за смертельное ДТП в Екатеринбурге сын полковника Росгвардии Владимир Васильев во время последнего слова на заседании попросил судью поставить точку в его деле. Об это сообщил журналист URA.RU из зала суда.

«Выступая с последним словом, Васильев попросил судью принять решение и поставить точку в его деле», — пояснил корреспондент агентства. В данный момент судьи совещаются.

25 сентября в Свердловском областном суде проходит апелляционное заседание по делу Владимира Васильева. Его адвокат попросил суд снять обвинение с осужденного за угон Kia Ria, на которой он попал в аварию. Владелец машины уверял, что не передавал ключи Васильеву, тот взял их тайком. Однако сам осужденный считает иначе.

Также сторона защиты просит смягчить приговор за пьяное вождение. По их мнению, медицинское освидетельствование было проведено ненадлежащим образом.