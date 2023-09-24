В курганском городе детям приходится год ждать УЗИ

25 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Шадринцы жалуются, что малышам вовремя не проводят УЗИ для выявления патологий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители новорожденных в Шадринске Курганской области пожаловались, что детям вовремя не проводится УЗИ внутренних органов. Медики предупреждают, что очередь расписана на год вперед, пишут шадринцы в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». «Моему ребенку три месяца, и за это время нам не сделали УЗИ органов. Сказали, запись там чуть ли не на год вперед. Для сравнения, даже два года назад все малыши проходили комиссию в месяц и в три месяца. Проходили разных врачей, ходили на ЭКГ, УЗИ, чтобы отследить развитие, исключить разные отклонения в маленьком возрасте. Но сейчас если хотите, то идите в платную, а это как минимум 4000 тысячи рублей», — пишет жительница Шадринска в группе «Шадринск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие родители подтверждают, что очереди на обследование малышей большие. «Мы УЗИ прошли только в пять месяцев, которое должны в месяц проводить. И то, я писала в телеграмме жалобу [чат „Курганская область.Здоровье“ — прим. URA.RU], после чего быстро записали», — поделилась Юлия Кокорина. «Прошли УЗИ в 5,5 месяцев, так как ранее не было вообще врача в детской поликлинике. Врач был очень зол, что не вовремя, потому что параметры совсем другие [у ребенка]», — написала Валерия Гончарова. Несколько шадринцев написали, что проводили обследование детям в частных клиниках. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что в Шадринской городской больнице врач УЗИ работает на полставки. «Запись на УЗИ ведется старшей медицинской сестрой педиатрического отделения. Данные детей для записи подаются участковыми медицинскими сестрами. На профилактические осмотры приглашаются специалисты из Катайска и Шатрово. Руководством больницы ведется активный поиск сотрудников для трудоустройства, вопрос находится на контроле главного врача», — говорится в ответе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дети по шесть-семь лет и дольше ожидают приема врача-ортодонта. Об этом курганцы рассказали главе депздрава Алексею Сигидаеву во время прямого эфира в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Сигидаев принял решение нанять ординаторов и врачей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Омска для выездных осмотров детей в Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители новорожденных в Шадринске Курганской области пожаловались, что детям вовремя не проводится УЗИ внутренних органов. Медики предупреждают, что очередь расписана на год вперед, пишут шадринцы в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». «Моему ребенку три месяца, и за это время нам не сделали УЗИ органов. Сказали, запись там чуть ли не на год вперед. Для сравнения, даже два года назад все малыши проходили комиссию в месяц и в три месяца. Проходили разных врачей, ходили на ЭКГ, УЗИ, чтобы отследить развитие, исключить разные отклонения в маленьком возрасте. Но сейчас если хотите, то идите в платную, а это как минимум 4000 тысячи рублей», — пишет жительница Шадринска в группе «Шадринск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие родители подтверждают, что очереди на обследование малышей большие. «Мы УЗИ прошли только в пять месяцев, которое должны в месяц проводить. И то, я писала в телеграмме жалобу [чат „Курганская область.Здоровье“ — прим. URA.RU], после чего быстро записали», — поделилась Юлия Кокорина. «Прошли УЗИ в 5,5 месяцев, так как ранее не было вообще врача в детской поликлинике. Врач был очень зол, что не вовремя, потому что параметры совсем другие [у ребенка]», — написала Валерия Гончарова. Несколько шадринцев написали, что проводили обследование детям в частных клиниках. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что в Шадринской городской больнице врач УЗИ работает на полставки. «Запись на УЗИ ведется старшей медицинской сестрой педиатрического отделения. Данные детей для записи подаются участковыми медицинскими сестрами. На профилактические осмотры приглашаются специалисты из Катайска и Шатрово. Руководством больницы ведется активный поиск сотрудников для трудоустройства, вопрос находится на контроле главного врача», — говорится в ответе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дети по шесть-семь лет и дольше ожидают приема врача-ортодонта. Об этом курганцы рассказали главе депздрава Алексею Сигидаеву во время прямого эфира в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Сигидаев принял решение нанять ординаторов и врачей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Омска для выездных осмотров детей в Курганской области.