Глава курганского депздрава ужаснулся очереди к ортодонту с ожиданием в несколько лет

Глава курганского депздрава ужаснулся очереди к ортодонту

20 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали, что по семь лет ждут приема ортодонта (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане родители вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. Об этой проблеме курганцы рассказали директору департамента здравоохранения Курганской области Алексею Сигидаеву во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». «Дети стоят на очереди к ортодонту на исправление прикуса, установку брикетов или скоб. С одним ребенком встали в 2018 году на очередь, со вторым — в 2019 году. И сейчас, говорят, идет только очередь 2016 года. Куда обращаться, чтобы не ждать еще несколько лет?», — задала вопрос Сигидаеву жительница Кургана. Сигидаев ответил, что расстроен такой ситуацией. «Я услышал эту проблему. К сожалению, очень расстроен, вы перечислили не месяцы, а года ожидания записи к ортодонту. Проанализирую эту ситуацию, пока затрудняюсь ответить. Если это правда, то, конечно, ужасающая ситуация. В первую очередь, это связано с кадровым дефицитом. Ортодонт настолько узкая специальность, их вообще, наверное, единицы в регионе. Проанализируем с главным специалистом департамента здравоохранения, выработаем стратегию. В ближайшее время я постараюсь ответить на этот вопрос публично. Не должно такого быть», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в Шадринск не вернулись 70% молодых медиков после целевого обучения. Департамент здравоохранения ведет претензионную работу с врачами и призывает курганцев агитировать выпускников медвузов устраиваться на работу в больницы Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане родители вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. Об этой проблеме курганцы рассказали директору департамента здравоохранения Курганской области Алексею Сигидаеву во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». «Дети стоят на очереди к ортодонту на исправление прикуса, установку брикетов или скоб. С одним ребенком встали в 2018 году на очередь, со вторым — в 2019 году. И сейчас, говорят, идет только очередь 2016 года. Куда обращаться, чтобы не ждать еще несколько лет?», — задала вопрос Сигидаеву жительница Кургана. Сигидаев ответил, что расстроен такой ситуацией. «Я услышал эту проблему. К сожалению, очень расстроен, вы перечислили не месяцы, а года ожидания записи к ортодонту. Проанализирую эту ситуацию, пока затрудняюсь ответить. Если это правда, то, конечно, ужасающая ситуация. В первую очередь, это связано с кадровым дефицитом. Ортодонт настолько узкая специальность, их вообще, наверное, единицы в регионе. Проанализируем с главным специалистом департамента здравоохранения, выработаем стратегию. В ближайшее время я постараюсь ответить на этот вопрос публично. Не должно такого быть», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в Шадринск не вернулись 70% молодых медиков после целевого обучения. Департамент здравоохранения ведет претензионную работу с врачами и призывает курганцев агитировать выпускников медвузов устраиваться на работу в больницы Курганской области.