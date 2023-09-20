Глава курганского депздрава ужаснулся очереди к ортодонту с ожиданием в несколько лет

В Кургане родители вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. Об этой проблеме курганцы рассказали директору департамента здравоохранения Курганской области Алексею Сигидаеву во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте».
«Дети стоят на очереди к ортодонту на исправление прикуса, установку брикетов или скоб. С одним ребенком встали в 2018 году на очередь, со вторым — в 2019 году. И сейчас, говорят, идет только очередь 2016 года. Куда обращаться, чтобы не ждать еще несколько лет?», — задала вопрос Сигидаеву жительница Кургана.
Сигидаев ответил, что расстроен такой ситуацией. «Я услышал эту проблему. К сожалению, очень расстроен, вы перечислили не месяцы, а года ожидания записи к ортодонту. Проанализирую эту ситуацию, пока затрудняюсь ответить. Если это правда, то, конечно, ужасающая ситуация. В первую очередь, это связано с кадровым дефицитом. Ортодонт настолько узкая специальность, их вообще, наверное, единицы в регионе. Проанализируем с главным специалистом департамента здравоохранения, выработаем стратегию. В ближайшее время я постараюсь ответить на этот вопрос публично. Не должно такого быть», — сказал он.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринск не вернулись 70% молодых медиков после целевого обучения. Департамент здравоохранения ведет претензионную работу с врачами и призывает курганцев агитировать выпускников медвузов устраиваться на работу в больницы Курганской области.
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