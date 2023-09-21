Глава курганского депздрава пообещал нанять детских врачей в других городах

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев пообещал нанять врачей в крупных городах, чтобы они проводили выездные осмотры детей. Проблема возникла из-за нехватки детских ортодонтов и стоматологов в регионе. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мне поступило обращение, что люди стоят годами за помощью к детскому ортодонту. После совещания в департаменте здравоохранения было принято решение: нанять ординаторов и врачей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Омска для выездных осмотров детей в Курганской области», — написал Сигидаев в посте.
По словам главы депздрава, в Кургане прием ведут два детских врача-ортодонта. Он добавил, что в рамках борьбы с дефицитом кадров, целевое обучение проходят еще пять студентов. Сигидаев также рассказал о решении привлечь студентов старших курсов медколледжа, трудоустроенных в детскую поликлинику, для обзвона родителей тех детей, которые стоят на очереди и нуждаются в лечении.
Ранее глава курганского депздрава Сигидаев обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей. Ему показалось, что жители Курганской области негативным отношением вызывают у иногородних медработников желание покинуть регион.
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