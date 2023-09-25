Уральский титановый гигант попал под американские санкции

ВСМПО-Ависма не сможет экспортировать титан США
Уральский титановый гигант ВСМПО-Ависма (Верхняя Салда, Свердловская область) попал под экспортные ограничения США. Об этом говорится в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.
В сообщении ведомства сказано, что «организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики Соединенных Штатов». В перечень вошли 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии.
Под ограничение попало свердловское предприятие ВСМПО-Ависма. Оно не сможет экспортировать титан в Соединенные Штаты.
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