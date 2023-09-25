Отправленному в отставку свердловскому мэру грозит тюрьма

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Экс-глава Каменского округа стал фигурантом уголовного дела Фото:

Отправленный в отставку глава Каменского городского округа Сергей Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Ему грозит до двух лет колонии, сообщают источники URA.RU.

«Силовики собирают доказательства участия Белоусовым в незаконной предпринимательской деятельности, которое связано с сельхозпредприятием, записанным на его супругу. Ему грозит до двух лет тюремного заключения», — сказал источник.

Белоусова отправили в отставку 21 сентября — такое решение приняли депутаты местной думы. Исполнять обязанности главы до выборов будет вице-мэр Алексей Кошкаров.

Бывший глава округа в 2002—2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом Каменской думы четвертого и пятого созывов. Управлял округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. В 2023 году силовики провели обыски в доме и в офисе Белоусова. Его подозревали в получении взяток на общую сумму 5 млн рублей.

Параллельно с этим начинается уголовный процесс над Виктором Соколовым. По версии следстивя, он, будучи главой Пышминского городского округа, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получал взятки, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета. На момнт публикации заметки ответ получен не был.

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Отправленный в отставку глава Каменского городского округа Сергей Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Ему грозит до двух лет колонии, сообщают источники URA.RU. «Силовики собирают доказательства участия Белоусовым в незаконной предпринимательской деятельности, которое связано с сельхозпредприятием, записанным на его супругу. Ему грозит до двух лет тюремного заключения», — сказал источник. Белоусова отправили в отставку 21 сентября — такое решение приняли депутаты местной думы. Исполнять обязанности главы до выборов будет вице-мэр Алексей Кошкаров. Бывший глава округа в 2002—2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом Каменской думы четвертого и пятого созывов. Управлял округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. В 2023 году силовики провели обыски в доме и в офисе Белоусова. Его подозревали в получении взяток на общую сумму 5 млн рублей. Параллельно с этим начинается уголовный процесс над Виктором Соколовым. По версии следстивя, он, будучи главой Пышминского городского округа, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получал взятки, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета. На момнт публикации заметки ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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