Отправленному в отставку свердловскому мэру грозит тюрьма

Экс-глава Каменского округа стал фигурантом уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отправленный в отставку глава Каменского городского округа Сергей Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Ему грозит до двух лет колонии, сообщают источники URA.RU.

«Силовики собирают доказательства участия Белоусовым в незаконной предпринимательской деятельности, которое связано с сельхозпредприятием, записанным на его супругу. Ему грозит до двух лет тюремного заключения», — сказал источник.

Белоусова отправили в отставку 21 сентября — такое решение приняли депутаты местной думы. Исполнять обязанности главы до выборов будет вице-мэр Алексей Кошкаров.

Бывший глава округа в 2002—2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом Каменской думы четвертого и пятого созывов. Управлял округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. В 2023 году силовики провели обыски в доме и в офисе Белоусова. Его подозревали в получении взяток на общую сумму 5 млн рублей.

Параллельно с этим начинается уголовный процесс над Виктором Соколовым. По версии следстивя, он, будучи главой Пышминского городского округа, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получал взятки, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета. На момнт публикации заметки ответ получен не был.