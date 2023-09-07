Куйвашев поддержал отставку уличенного в коррупции свердловского мэра

07 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев согласовал отставку главы Пышминского округа Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал отставку экс-силовика и главы Пышминского городского округа Виктора Соколова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявил спикер местной думы Станислав Фоминых на своей странице Вконтакте. «Буквально вчера вечером нам пришла позиция губернатора по поводу отставки главы городского округа [Соколова]. Там он поддерживает инициативу депутатов», — сказал он. По версии следствия, Соколов на посту главы Пышминского городского округа с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получал взятки, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн рублей. По данным URA.RU, предварительное судебное слушание по уголовному делу назначено на середину сентября. Оно пройдет в закрытом режиме. Одновременно с этим идет суд над его подельником Владимиром Чистяковым. Соколов до избрания в 2013 году главой Пышминского округа работал в милиции. Начал службу в 1982 году, работал в уголовном розыске, в 1994 году стал главным милиционером Пышминского городского округа, а в 2011 году — Богдановичского района. Окончил службу в звании полковника.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал отставку экс-силовика и главы Пышминского городского округа Виктора Соколова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявил спикер местной думы Станислав Фоминых на своей странице Вконтакте. «Буквально вчера вечером нам пришла позиция губернатора по поводу отставки главы городского округа [Соколова]. Там он поддерживает инициативу депутатов», — сказал он. По версии следствия, Соколов на посту главы Пышминского городского округа с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получал взятки, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн рублей. По данным URA.RU, предварительное судебное слушание по уголовному делу назначено на середину сентября. Оно пройдет в закрытом режиме. Одновременно с этим идет суд над его подельником Владимиром Чистяковым. Соколов до избрания в 2013 году главой Пышминского округа работал в милиции. Начал службу в 1982 году, работал в уголовном розыске, в 1994 году стал главным милиционером Пышминского городского округа, а в 2011 году — Богдановичского района. Окончил службу в звании полковника.