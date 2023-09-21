Мэра Каменского городского округа отправили в отставку

Главу Каменского городского округа Свердловской области Сергея Белоусова отправили в отставку. Соответствующее решение 21 сентября приняли депутаты местной думы.
«С 2012 года нашей командой проделана большая работа: построены новые котельные, заасфальтированы дороги, возведены мосты, дома, парки и скверы. Сейчас принял решение о досрочном прекращении полномочий», — написал Белоусов в своем telegram-канале.
Он подал в гордуму заявление об отставке в конце августа. Теперь прошло заседание, на котором ее утвердили. Исполнять обязанности главы до выборов будет вице-мэр Алексей Кошкаров.
Как сообщают источники URA.RU в минсельхозе Свердловской области, Белоусов давно планировал уйти в бизнес, которым занимается его жена. «У него семейный бизнес — сельхозпредприятие в районе, которое возглавляет супруга. Белоусов уже год как планировал именно туда уйти, однако у него были обыски, он остался. Сейчас претензий к главе нет и он вернулся к старой идее», — сказали собеседники.
Ранее в доме и офисе у Белоусова проходили обыски. Силовики приходили к мэру по делу о взятках. «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить его членство в партии.
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