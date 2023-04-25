В Перми пройдут съемки фильма «Брат-3»

В Перми в конце апреля жители города смогут увидеть съемки фильма «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
«29 апреля на улице Окулова, 18, пройдут съемки фильма „Брат-3“, режиссируемый Валерием Переверзевым», — сообщает telegram-канал. В съемках будут принимать участие французский актер Оливье Сиу, Владимир и Юрий Торсуевы (близнецы из фильма «Приключения Электороника»), пермская актриса Наталья Репина и рэпер Птаха.
Фильм расскажет о генеральской дочери, влюбленной в уличного художника, грабителях-неудачниках и одной ОПГ, истории которых должны переплестись в единый сюжет. Картина сюжетно не связана с фильмами Алексея Балабанова «Брат 2» и «Брат».
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