В России замедлился рост производства курицы

26 сентября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Производство курицы выросло на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России практически остановился рост производства курицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. «В России практически остановился рост производства курицы. Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина», — говорится в статье. С января по август 2023 года российские компании выпустили 4,3 миллиона тонн птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Данные Росстата подтвердили в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», более существенный прирост ожидается по итогам года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что сейчас в России рынок мяса стабилизируется. Сложившуюся ситуацию он объясняет прежде всего повышенным предложением свинины на рынке, которая постепенно вытесняет птицу из сегмента промпереработки. Ранее цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата. Средние цены в июле на курицу достигли 196,93 рубля за килограмм.

В России практически остановился рост производства курицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. «В России практически остановился рост производства курицы. Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина», — говорится в статье. С января по август 2023 года российские компании выпустили 4,3 миллиона тонн птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Данные Росстата подтвердили в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», более существенный прирост ожидается по итогам года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что сейчас в России рынок мяса стабилизируется. Сложившуюся ситуацию он объясняет прежде всего повышенным предложением свинины на рынке, которая постепенно вытесняет птицу из сегмента промпереработки. Ранее цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата. Средние цены в июле на курицу достигли 196,93 рубля за килограмм.