25 сентября 2023

В России замедлился рост производства курицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, птицефабрика рефтинская, мясо курицы, пищевая промышленность
Производство курицы выросло на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото:

В России практически остановился рост производства курицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

«В России практически остановился рост производства курицы. Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина», — говорится в статье.

С января по август 2023 года российские компании выпустили 4,3 миллиона тонн птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Данные Росстата подтвердили в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», более существенный прирост ожидается по итогам года.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что сейчас в России рынок мяса стабилизируется. Сложившуюся ситуацию он объясняет прежде всего повышенным предложением свинины на рынке, которая постепенно вытесняет птицу из сегмента промпереработки.

Ранее цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата. Средние цены в июле на курицу достигли 196,93 рубля за килограмм.

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В России практически остановился рост производства курицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. «В России практически остановился рост производства курицы. Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина», — говорится в статье. С января по август 2023 года российские компании выпустили 4,3 миллиона тонн птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Данные Росстата подтвердили в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», более существенный прирост ожидается по итогам года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что сейчас в России рынок мяса стабилизируется. Сложившуюся ситуацию он объясняет прежде всего повышенным предложением свинины на рынке, которая постепенно вытесняет птицу из сегмента промпереработки. Ранее цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата. Средние цены в июле на курицу достигли 196,93 рубля за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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