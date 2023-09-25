Экс-генсек НАТО назвал сферу превосходства РФ над Западом

Экс-генсек НАТО Робертсон: РФ превосходит Запад в ВПК в семь раз

26 сентября 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

У украинской армии недостаточно артиллерийских снарядов для поддержания темпов своего наступления, заявил Робертсон Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Робертсон. «Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем до спецоперации, превосходя Запад в семь раз», — сказал Робертсон, его слова цитирует английская газета The Times. Он добавил, что на данный момент у украинской армии недостаточно артиллерийских снарядов для поддержания темпов своего наступления. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины измотаны из-за неустанных боев на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. При этом председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что объемы запрашиваемой Украиной военной помощи превышают производственные возможности, которыми располагают страны альянса, передает RT.

Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Робертсон. «Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем до спецоперации, превосходя Запад в семь раз», — сказал Робертсон, его слова цитирует английская газета The Times. Он добавил, что на данный момент у украинской армии недостаточно артиллерийских снарядов для поддержания темпов своего наступления. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины измотаны из-за неустанных боев на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. При этом председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что объемы запрашиваемой Украиной военной помощи превышают производственные возможности, которыми располагают страны альянса, передает RT.