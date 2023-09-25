25 сентября 2023

В Тюмени завоют сирены

В Тюмени запустят сирены, оповещающие о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Сигнал тревоги жители услышат 4 октября Фото:

Жители Тюмени 4 октября услышат сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«4 октября 2023 года с 10:40 до 10:53 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — сообщили в telegram-канале мэрии.

Как отметили в мэрии, услышавшие сигнал жители должны включить радио, телевидение и проверить смс-сообщения, прослушать информацию о ЧС и мерах безопасности. Кроме того, тюменцам необходимо действовать в соответствии с инструкциями, оповестить соседей, родных и держать приемники включенными.

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Жители Тюмени 4 октября услышат сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «4 октября 2023 года с 10:40 до 10:53 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — сообщили в telegram-канале мэрии. Как отметили в мэрии, услышавшие сигнал жители должны включить радио, телевидение и проверить смс-сообщения, прослушать информацию о ЧС и мерах безопасности. Кроме того, тюменцам необходимо действовать в соответствии с инструкциями, оповестить соседей, родных и держать приемники включенными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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