В Тюмени завоют сирены

В Тюмени запустят сирены, оповещающие о ЧС

26 сентября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Сигнал тревоги жители услышат 4 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени 4 октября услышат сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «4 октября 2023 года с 10:40 до 10:53 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — сообщили в telegram-канале мэрии. Как отметили в мэрии, услышавшие сигнал жители должны включить радио, телевидение и проверить смс-сообщения, прослушать информацию о ЧС и мерах безопасности. Кроме того, тюменцам необходимо действовать в соответствии с инструкциями, оповестить соседей, родных и держать приемники включенными.

Жители Тюмени 4 октября услышат сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «4 октября 2023 года с 10:40 до 10:53 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — сообщили в telegram-канале мэрии. Как отметили в мэрии, услышавшие сигнал жители должны включить радио, телевидение и проверить смс-сообщения, прослушать информацию о ЧС и мерах безопасности. Кроме того, тюменцам необходимо действовать в соответствии с инструкциями, оповестить соседей, родных и держать приемники включенными.