В Тюмени завоют сирены

Жители Тюмени 4 октября услышат сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«4 октября 2023 года с 10:40 до 10:53 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Тюмени с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!» — сообщили в telegram-канале мэрии.
Как отметили в мэрии, услышавшие сигнал жители должны включить радио, телевидение и проверить смс-сообщения, прослушать информацию о ЧС и мерах безопасности. Кроме того, тюменцам необходимо действовать в соответствии с инструкциями, оповестить соседей, родных и держать приемники включенными.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.