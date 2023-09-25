Помощь малоимущим тюменцам будут назначать по новым правилам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области изменят критерии нуждаемости, на основе которых тюменцам предоставляют государственную социальную помощь: порог доходов повысят, но считать бюджет семьи будут по-новому. Это следует из законопроекта, внесенного депутатами облдумы в региональный парламент. По заверению властей, после изменений претендовать на выплаты смогут больше тюменцев.

«Внести изменения в статью 17 закона „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Установить, что право на государственную социальную помощь имеют малоимущие, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (ПМ) на душу населения», — говорится в проекте закона.

Сейчас, чтобы претендовать на помощь, граждане должны иметь среднедушевой доход ниже ПМ трудоспособного населения. В Тюменской области это 15 669 рублей. То есть, если в семье на одного человека в месяц выходит меньше этой суммы, то власти окажут поддержку.

ПМ на душу населения в 2023 году установлен в размере 14 375 рублей. То есть, при применении этого показателя, семья должна быть еще беднее, нежели в первом случае.

Однако, как пояснили URA.RU в облдуме, принятие поправок не ухудшит положение тюменцев. Там объяснили, как изменения скажутся на расчете нуждаемости в выплатах.

«Сейчас для назначения соцвыплат малоимущим гражданам считается общий доход домохозяйств. То есть не только супругов с детьми, но и живущих с ними бабушек, дедушек, братьев и сестер. В новой редакции учитываться будут только доходы родителей и детей (родных или опекаемых), без учета иных родственников, понятие „домохозяйство“ меняется на „семья“. Это значит, что на поддержку от государства смогут претендовать большее количество семей, так как без учета доходов иных родственников их доход, естественно, будет ниже», — рассказали в облдуме.

Там также добавили, что сумма для расчета, равная ПМ на душу населения, также не повлияет на число претендентов на помощь. Потому что в 2024 году, когда заработают поправки, этот показатель будет поднят, и составит 15 254 рубля: практически ту же сумму, что сейчас ПМ для трудоспособных граждан.

В облдуме отметили, что поправки вносятся не только в Тюменской области, но и в целом по стране, на основе изменений федерального законодательства. Это делается, чтобы при переезде в другие регионы граждане не сталкивались с проблемами получения помощи. Поправки в региональный закон будут рассмотрены на ближайшем заседании областной думы. Оно пройдет 19 октября.