Жители Березников (Пермский край) пожаловались на массовые поджоги мусорных баков по всему городу. Пост с фотографией одной из сгоревших контейнеров с мусором выложил местный житель в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«У „Юности“ баки мусорные сожгли, говорят много где поджигают», — пишет автор поста. В администрацию города и ГУ МВД по Пермскому краю направлены запросы.
В комментариях пользователи рассказывают и о других случаях поджогов контейнеров в Березниках. «Не далеко от сквера Рябинового тоже сожгли, у 11 школы», «За 8 школой тоже сожгли два контейнера», «У 74 дома по Юбилейной 6 баков сожгли», — делятся подписчики. Большинство комментаторов негодуют, требуя от полиции найти виновников. Один из подписчиков предположил, что таким образом действует некий подрядчик, который хочет выиграть тендер на закупку новых баков.
Сгоревшие баки вместе с мусором в одном из дворов Березников
«Черный список Березники» в vk.com (https://vk.com/blacklistbrz?trackcode=b92dc232cfJKanzJ9it9qmF9Z_nthFSAUBuOBXlw7WxdMMgt_GvFk8vj6oOYUmqienJU9-a3ZppgFYwdemz3bEw6l1md&z=photo-75084398_457273752%2Falbum-75084398_00%2Frev)
Жители Березников (Пермский край) пожаловались на массовые поджоги мусорных баков по всему городу. Пост с фотографией одной из сгоревших контейнеров с мусором выложил местный житель в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «У „Юности“ баки мусорные сожгли, говорят много где поджигают», — пишет автор поста. В администрацию города и ГУ МВД по Пермскому краю направлены запросы. В комментариях пользователи рассказывают и о других случаях поджогов контейнеров в Березниках. «Не далеко от сквера Рябинового тоже сожгли, у 11 школы», «За 8 школой тоже сожгли два контейнера», «У 74 дома по Юбилейной 6 баков сожгли», — делятся подписчики. Большинство комментаторов негодуют, требуя от полиции найти виновников. Один из подписчиков предположил, что таким образом действует некий подрядчик, который хочет выиграть тендер на закупку новых баков.