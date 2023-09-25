25 сентября 2023

Жители Березников жалуются на загадочных поджигателей. Фото

В Березниках жители сообщают о серии поджогов мусорных баков
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, пожар, париж, франция, протест, поджог
По сообщениям жителей, в городе сгорело уже несколько мусорных баков Фото:

Жители Березников (Пермский край) пожаловались на массовые поджоги мусорных баков по всему городу. Пост с фотографией одной из сгоревших контейнеров с мусором выложил местный житель в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«У „Юности“ баки мусорные сожгли, говорят много где поджигают», — пишет автор поста. В администрацию города и ГУ МВД по Пермскому краю направлены запросы.

В комментариях пользователи рассказывают и о других случаях поджогов контейнеров в Березниках. «Не далеко от сквера Рябинового тоже сожгли, у 11 школы», «За 8 школой тоже сожгли два контейнера», «У 74 дома по Юбилейной 6 баков сожгли», — делятся подписчики. Большинство комментаторов негодуют, требуя от полиции найти виновников. Один из подписчиков предположил, что таким образом действует некий подрядчик, который хочет выиграть тендер на закупку новых баков.

Сгоревшие баки вместе с мусором в одном из дворов Березников
Сгоревшие баки вместе с мусором в одном из дворов Березников

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Жители Березников (Пермский край) пожаловались на массовые поджоги мусорных баков по всему городу. Пост с фотографией одной из сгоревших контейнеров с мусором выложил местный житель в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «У „Юности“ баки мусорные сожгли, говорят много где поджигают», — пишет автор поста. В администрацию города и ГУ МВД по Пермскому краю направлены запросы. В комментариях пользователи рассказывают и о других случаях поджогов контейнеров в Березниках. «Не далеко от сквера Рябинового тоже сожгли, у 11 школы», «За 8 школой тоже сожгли два контейнера», «У 74 дома по Юбилейной 6 баков сожгли», — делятся подписчики. Большинство комментаторов негодуют, требуя от полиции найти виновников. Один из подписчиков предположил, что таким образом действует некий подрядчик, который хочет выиграть тендер на закупку новых баков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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