Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в Свердловской области

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за пожаров. По их прогнозам, 26 сентября в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра.
«26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
Запах гари от свердловских пожаров уже дошел до Тюменской области. Сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей.
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