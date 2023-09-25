25 сентября 2023

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, дым от пожара, пожар на болоте
Запах гари из Свердловской области уже дошел до соседнего региона Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за пожаров. По их прогнозам, 26 сентября в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра.

«26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Запах гари от свердловских пожаров уже дошел до Тюменской области. Сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей.

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за пожаров. По их прогнозам, 26 сентября в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении. Запах гари от свердловских пожаров уже дошел до Тюменской области. Сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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