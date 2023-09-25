Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в Свердловской области

26 сентября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Запах гари из Свердловской области уже дошел до соседнего региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за пожаров. По их прогнозам, 26 сентября в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении. Запах гари от свердловских пожаров уже дошел до Тюменской области. Сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за пожаров. По их прогнозам, 26 сентября в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении. Запах гари от свердловских пожаров уже дошел до Тюменской области. Сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей.