Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области накрыл соседний регион. Скрин

Запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области
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Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили чуть меньше двух недель назад Фото:
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Пожары в Свердловской области

Запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Источник запаха гари в некоторых районах Тюмени — природные пожары в Свердловской области. На территории Тюменской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров», — заявили в департаменте лесного комплекса и департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Судя по данным сайта оперативного мониторинга пожаров «Аэрокосмос», сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей. В «Авиалесоохраны» заявили, что за прошедшую неделю Свердловская область вошла в топ регионов с наибольшим количеством ликвидированных лесных пожаров.

С 15 сентября в области отменили особый противопожарный режим, такое решение принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. Произошло это из-за того, как в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Однако с 26 сентября на территории Серовского городского округа вновь установили особый противопожарный режим.

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Запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Источник запаха гари в некоторых районах Тюмени — природные пожары в Свердловской области. На территории Тюменской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров», — заявили в департаменте лесного комплекса и департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Судя по данным сайта оперативного мониторинга пожаров «Аэрокосмос», сейчас пожары бушуют в Ревде, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано на севере области — в районе Серова и Гарей. В «Авиалесоохраны» заявили, что за прошедшую неделю Свердловская область вошла в топ регионов с наибольшим количеством ликвидированных лесных пожаров. С 15 сентября в области отменили особый противопожарный режим, такое решение принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. Произошло это из-за того, как в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Однако с 26 сентября на территории Серовского городского округа вновь установили особый противопожарный режим.
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