В «Справедливой России» определились с руководителем фракции в думе Тюмени

Слетевший с выборов в облдуму-2021 из-за иностранных активов справедливоросс Сергей Морев возглавит фракцию в гордуме Тюмени. Сегодня члены тюменской СРЗП единогласно избрали его лидером фракции на партконференции.
«Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Морева. Он возглавит фракцию в гордуме Тюмени», — поделился собеседник агентства, находившийся на конференции.
Морев уже был депутатом Тюменской гордумы, после чего избрался в областной парламент и проработал там с 2016 по 2021 год. После этого политическую карьеру пришлось поставить на паузу: Морев купил своему сыну несколько акций иностранной компании. Хоть сумма покупки была незначительной, политик был снят с выборов и не смог переизбраться на новый срок в облдуму.
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