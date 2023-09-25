В «Справедливой России» определились с руководителем фракции в думе Тюмени

Фракцию «Справедливой России» в гордуме Тюмени возглавит Сергей Морев

26 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Сергей Морев возглавит фракцию СРЗП в думе Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Слетевший с выборов в облдуму-2021 из-за иностранных активов справедливоросс Сергей Морев возглавит фракцию в гордуме Тюмени. Сегодня члены тюменской СРЗП единогласно избрали его лидером фракции на партконференции. «Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Морева. Он возглавит фракцию в гордуме Тюмени», — поделился собеседник агентства, находившийся на конференции. Морев уже был депутатом Тюменской гордумы, после чего избрался в областной парламент и проработал там с 2016 по 2021 год. После этого политическую карьеру пришлось поставить на паузу: Морев купил своему сыну несколько акций иностранной компании. Хоть сумма покупки была незначительной, политик был снят с выборов и не смог переизбраться на новый срок в облдуму.

Слетевший с выборов в облдуму-2021 из-за иностранных активов справедливоросс Сергей Морев возглавит фракцию в гордуме Тюмени. Сегодня члены тюменской СРЗП единогласно избрали его лидером фракции на партконференции. «Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Морева. Он возглавит фракцию в гордуме Тюмени», — поделился собеседник агентства, находившийся на конференции. Морев уже был депутатом Тюменской гордумы, после чего избрался в областной парламент и проработал там с 2016 по 2021 год. После этого политическую карьеру пришлось поставить на паузу: Морев купил своему сыну несколько акций иностранной компании. Хоть сумма покупки была незначительной, политик был снят с выборов и не смог переизбраться на новый срок в облдуму.