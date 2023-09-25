25 сентября 2023

В «Справедливой России» определились с руководителем фракции в думе Тюмени

Фракцию «Справедливой России» в гордуме Тюмени возглавит Сергей Морев
© Служба новостей «URA.RU»
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Справедливая Россия о вакцинации. Тюмень, морев сергей
Сергей Морев возглавит фракцию СРЗП в думе Тюмени Фото:

Слетевший с выборов в облдуму-2021 из-за иностранных активов справедливоросс Сергей Морев возглавит фракцию в гордуме Тюмени. Сегодня члены тюменской СРЗП единогласно избрали его лидером фракции на партконференции.

«Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Морева. Он возглавит фракцию в гордуме Тюмени», — поделился собеседник агентства, находившийся на конференции.

Морев уже был депутатом Тюменской гордумы, после чего избрался в областной парламент и проработал там с 2016 по 2021 год. После этого политическую карьеру пришлось поставить на паузу: Морев купил своему сыну несколько акций иностранной компании. Хоть сумма покупки была незначительной, политик был снят с выборов и не смог переизбраться на новый срок в облдуму.

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Слетевший с выборов в облдуму-2021 из-за иностранных активов справедливоросс Сергей Морев возглавит фракцию в гордуме Тюмени. Сегодня члены тюменской СРЗП единогласно избрали его лидером фракции на партконференции. «Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Морева. Он возглавит фракцию в гордуме Тюмени», — поделился собеседник агентства, находившийся на конференции. Морев уже был депутатом Тюменской гордумы, после чего избрался в областной парламент и проработал там с 2016 по 2021 год. После этого политическую карьеру пришлось поставить на паузу: Морев купил своему сыну несколько акций иностранной компании. Хоть сумма покупки была незначительной, политик был снят с выборов и не смог переизбраться на новый срок в облдуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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