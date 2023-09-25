25 сентября 2023
24 сентября 2023

В школе ЯНАО, где дети учатся в три смены, начались проверки после публикации URA.RU

Прокуратура выявила нарушения в школе в Аксарке, где дети учатся в три смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверила школу, на которую жаловались родители Фото:

В школе Приуральского района ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, начались проверки. В учебном заведении были обнаружены нарушения, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Проверкой выявлены нарушения, связанные с отсутствием стабильного расписания и информации об учебных кабинетах, ненадлежащей разъяснительной работой с законными представителями детей, некачественном ведении официального сайта образовательной организации», — говорится в сообщении. Прокуратура проверила школу в селе Аксарка.

Представители ведомства также провели рабочее совещание с руководством школы, представителями администрации и окружного департамента образования. В ходе заседания было указано на недостатки при организации учебного процесса. «Кроме того, 21.09.2023 прокурором района внесено представление главе местной администрации с требованиями принять меры к устранению выявленных нарушений», — добавила там.

Ранее URA.RU писало, что жители села Аксарка массово жалуются, что их дети вынуждены учиться в три смены. Также в учебном заведении не хватало свободных кабинетов. При этом власти сообщили, что не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы.

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В школе Приуральского района ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, начались проверки. В учебном заведении были обнаружены нарушения, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Проверкой выявлены нарушения, связанные с отсутствием стабильного расписания и информации об учебных кабинетах, ненадлежащей разъяснительной работой с законными представителями детей, некачественном ведении официального сайта образовательной организации», — говорится в сообщении. Прокуратура проверила школу в селе Аксарка. Представители ведомства также провели рабочее совещание с руководством школы, представителями администрации и окружного департамента образования. В ходе заседания было указано на недостатки при организации учебного процесса. «Кроме того, 21.09.2023 прокурором района внесено представление главе местной администрации с требованиями принять меры к устранению выявленных нарушений», — добавила там. Ранее URA.RU писало, что жители села Аксарка массово жалуются, что их дети вынуждены учиться в три смены. Также в учебном заведении не хватало свободных кабинетов. При этом власти сообщили, что не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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