В школе ЯНАО, где дети учатся в три смены, начались проверки после публикации URA.RU

Прокуратура выявила нарушения в школе в Аксарке, где дети учатся в три смены

Прокуратура проверила школу, на которую жаловались родители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе Приуральского района ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, начались проверки. В учебном заведении были обнаружены нарушения, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Проверкой выявлены нарушения, связанные с отсутствием стабильного расписания и информации об учебных кабинетах, ненадлежащей разъяснительной работой с законными представителями детей, некачественном ведении официального сайта образовательной организации», — говорится в сообщении. Прокуратура проверила школу в селе Аксарка.

Представители ведомства также провели рабочее совещание с руководством школы, представителями администрации и окружного департамента образования. В ходе заседания было указано на недостатки при организации учебного процесса. «Кроме того, 21.09.2023 прокурором района внесено представление главе местной администрации с требованиями принять меры к устранению выявленных нарушений», — добавила там.

Ранее URA.RU писало, что жители села Аксарка массово жалуются, что их дети вынуждены учиться в три смены. Также в учебном заведении не хватало свободных кабинетов. При этом власти сообщили, что не знают, когда начнется строительство нового корпуса школы.