WP: морской лед в Антарктиде растаял до рекордного минимума

Снижение уровня морского льда имеет серьезные последствия, пишет WP Фото: Илья Московец © URA.RU

В Антарктиде уровень морского льда достиг рекордно низкого значения. Об этом сообщили в Национальном центре по снегу и льду (NSIDC).

«Уровень морского льда вокруг Антарктиды опустился до рекордно низкого уровня», — приводит данные центра газета The Washington Post. Там добавили, что данный феномен обычно наблюдается в конце зимы в южном полушарии.

Исследователи выражают озабоченность по поводу возможности долгосрочной тенденции в изменении климата. Снижение уровня морского льда вокруг Антарктиды приводит к сильному нагреву воды и имеет потенциально серьезные последствия, заключили в газете.

Ранее сообщалось о возможности климатической катастрофы, если глобальное потепление приведет к повышению температуры на более чем полтора градуса в течение ближайших 30 лет. Это может привести к затоплению 30% суши, включая плотно населенные территории. Началом больших бедствий может стать таяние льдов в океанах и на горных вершинах. Таяние ледников в Арктике может привести к серьезным последствиям, включая высвобождение радиоактивных отходов, задержавшихся с времен Холодной войны, а также появление опасных вирусов, устойчивых к антибиотикам, передает «Утро.ру».