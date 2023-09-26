Начался суд над подозреваемым в коррупции бывшим свердловским мэром

Экс-главу Пышминского округа Соколова судят за взяточничество

Экс-мэр Пышмы Виктор Соколов обвиняется во взяточничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области начинается суд над бывшим главой Пышминского округа Виктором Соколовым. В среду, 26 сентября, прошло предварительное слушание по делу о взяточничестве, сообщает корреспондент URA.RU.

Экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов является фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Согласном материалам уголовного дела, он в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей, а также стройматериалы и веранду с пластиковыми окнами и дверьми на сумму больше одного миллиона рублей. Общий размер взятки составил 1,5 миллиона. Взятку Соколов получил за покровительство в отношении директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова.

Соколова обвиняют в «Получении взятки должностным лицом, в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело начали рассматривать в Камышловском райсуде — 26 сентября в закрытом режиме прошло предварительное слушание под председательством судьи Дмитрия Деева.

После заседания суда корреспондент URA.RU попросил Соколова прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако тот решил воздержаться от ответа.

Ранее у Соколова дома и на работе проходили обыски. После встречи с силовиками он заявил, что плохо себя чувствует, и попросил отвезти в больницу. В итоге чиновника госпитализировали в Пышминскую райбольницу. Чтобы он не сбежал, возле палаты выставляли охрану.

Виктор Соколов до избрания главой работал в правоохранительных органах. На работу в советскую милицию он пришел в 1982 году, работал в уголовном розыске. 1994 году стал начальником ОВД Пышминского района, а в 2011 году — начальником ОВД по Богдановическому району. Главой Пышминского округа его избрали в 2013 году. Недавно депутаты местной думы проголосовали за его отставку — исполнять обязанности главы до выборов будет Алексей Обоскалов.

Одновременно с этим Камышловский суд рассматривает дело Владимира Чистякова — «правой руки» Соколова. Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения. Очередное слушание пройдет в конце сентября.

Также накануне появилась информация об еще одном бывшем свердловском главе, которого уличили в коррупции. Руководитель Каменского округа Сергей Белоусов, которого депутаты местной думы отправили в отставку, подозревается в незаконном предпринимательстве.