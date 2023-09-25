Отопительный сезон в курганском городе начнется с октября

В Шадринске батареи потеплеют в начале октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области подача тепла в социальные учреждения начнется с 2 октября, а в жилые дома с 5 октября. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

«Отопительный сезон стартует на следующей неделе, соответствующее постановление подписано администрацией. С понедельника начнется подача отопления в детские сады, школы, больницы и другие объекты соцсферы. Их поэтапное подключение продлится до 4 октября. Жилые дома получат тепло с 5 по 13 октября», — говорится в сообщении мэрии.

Подача теплоносителя возможна только при технической исправности и готовности внутренних систем. За эти системы отвечают управляющие компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали подавать тепло в школы и больницы. По данным на 20 сентября, тепло получили больше 50 социальных объектов.