25 сентября 2023

Отопительный сезон в курганском городе начнется с октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
В Шадринске батареи потеплеют в начале октября Фото:

В Шадринске Курганской области подача тепла в социальные учреждения начнется с 2 октября, а в жилые дома с 5 октября. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

«Отопительный сезон стартует на следующей неделе, соответствующее постановление подписано администрацией. С понедельника начнется подача отопления в детские сады, школы, больницы и другие объекты соцсферы. Их поэтапное подключение продлится до 4 октября. Жилые дома получат тепло с 5 по 13 октября», — говорится в сообщении мэрии.

Подача теплоносителя возможна только при технической исправности и готовности внутренних систем. За эти системы отвечают управляющие компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали подавать тепло в школы и больницы. По данным на 20 сентября, тепло получили больше 50 социальных объектов.

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В Шадринске Курганской области подача тепла в социальные учреждения начнется с 2 октября, а в жилые дома с 5 октября. Об этом информирует пресс-служба администрации города. «Отопительный сезон стартует на следующей неделе, соответствующее постановление подписано администрацией. С понедельника начнется подача отопления в детские сады, школы, больницы и другие объекты соцсферы. Их поэтапное подключение продлится до 4 октября. Жилые дома получат тепло с 5 по 13 октября», — говорится в сообщении мэрии. Подача теплоносителя возможна только при технической исправности и готовности внутренних систем. За эти системы отвечают управляющие компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали подавать тепло в школы и больницы. По данным на 20 сентября, тепло получили больше 50 социальных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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