В Кургане отопление запустили в десятках больниц и школ

20 сентября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон начался в Кургане с 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане отопление включили в 17 школах, 12 медучреждениях и 41 детсаду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «19 сентября началось заполнение системы централизованного теплоснабжения на объекты соцкультбыта в микрорайонах Заозерного, поселках Энергетики, Рябково, Восточный и частично в центральной части города. Всего получают тепло 41 детский сад, 17 школ, 12 медицинских учреждений, семь объектов дополнительного образования и детский дом», — рассказали в компании. В КГК отметили, что запустили теплоснабжение во всех объектах, представители которых подали соответствующие заявки. При этом из-за погодных условий часть потребителей перенесла запуск тепла на более поздний срок. С 19 сентября в Кургане отопление начали получать социальные учреждения. С 25 сентября до 4 октября батареи должны стать горячими во всех жилых домах города.

В Кургане отопление включили в 17 школах, 12 медучреждениях и 41 детсаду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «19 сентября началось заполнение системы централизованного теплоснабжения на объекты соцкультбыта в микрорайонах Заозерного, поселках Энергетики, Рябково, Восточный и частично в центральной части города. Всего получают тепло 41 детский сад, 17 школ, 12 медицинских учреждений, семь объектов дополнительного образования и детский дом», — рассказали в компании. В КГК отметили, что запустили теплоснабжение во всех объектах, представители которых подали соответствующие заявки. При этом из-за погодных условий часть потребителей перенесла запуск тепла на более поздний срок. С 19 сентября в Кургане отопление начали получать социальные учреждения. С 25 сентября до 4 октября батареи должны стать горячими во всех жилых домах города.