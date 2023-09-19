19 сентября 2023

В Кургане отопление запустили в десятках больниц и школ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
Отопительный сезон начался в Кургане с 19 сентября Фото:

В Кургане отопление включили в 17 школах, 12 медучреждениях и 41 детсаду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании.

«19 сентября началось заполнение системы централизованного теплоснабжения на объекты соцкультбыта в микрорайонах Заозерного, поселках Энергетики, Рябково, Восточный и частично в центральной части города. Всего получают тепло 41 детский сад, 17 школ, 12 медицинских учреждений, семь объектов дополнительного образования и детский дом», — рассказали в компании.

В КГК отметили, что запустили теплоснабжение во всех объектах, представители которых подали соответствующие заявки. При этом из-за погодных условий часть потребителей перенесла запуск тепла на более поздний срок.

С 19 сентября в Кургане отопление начали получать социальные учреждения. С 25 сентября до 4 октября батареи должны стать горячими во всех жилых домах города.

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В Кургане отопление включили в 17 школах, 12 медучреждениях и 41 детсаду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «19 сентября началось заполнение системы централизованного теплоснабжения на объекты соцкультбыта в микрорайонах Заозерного, поселках Энергетики, Рябково, Восточный и частично в центральной части города. Всего получают тепло 41 детский сад, 17 школ, 12 медицинских учреждений, семь объектов дополнительного образования и детский дом», — рассказали в компании. В КГК отметили, что запустили теплоснабжение во всех объектах, представители которых подали соответствующие заявки. При этом из-за погодных условий часть потребителей перенесла запуск тепла на более поздний срок. С 19 сентября в Кургане отопление начали получать социальные учреждения. С 25 сентября до 4 октября батареи должны стать горячими во всех жилых домах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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