Белкам, выпущенным активистами ЯНАО, угрожает смертельная опасность

В Тарко-Сале собаки охотятся за белками, которых выпустили экоактивисты

О нападениях на белок в парках Тарко-Сале сообщили местные жители Фото: Илья Московец © URA.RU

Белки и бурундуки, выпущенные летом этого года в парках Тарко-Сале (ЯНАО) экоактивистами, становятся частой добычей как бродячих, так и домашних собак. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы одного из нападений.

«На стоянке возле центральной поликлиники бездомные собаки постоянно гоняют белок, сегодня одну спасти не удалось. Бедные белки, их не для того выпускали, чтоб на них охотились. Куда с этим вопросом можно обратиться?» — интересуется женщина, ставшая очевидцем произошедшего.

Жители Тарко-Сале периодически жалуются на собак. Бродячие животные сбиваются в стаи, создают угрозу не только белкам, но и самим горожанам.

В местном приюте корреспонденту агентства разъяснили, что говорить однозначно о нападении на белок именно бездомных собак нельзя. Сейчас в приюте находятся 183 взрослых особи. Более трех месяцев животных не выпускали на улицу. Последний раз в июне отпустили пять животных. Нападать на белок, как пояснили работники приюта, могут и домашние собаки, находящиеся на свободном выгуле.