Песков: Исинбаева не продавала родину

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал споры вокруг Исинбаевой Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что олимпийская чемпионка из России, легкоатлетка Елена Исинбаева продавала Родину. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Не стал бы комментировать. Я не знаком с фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно. Не могу ничего комментировать», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Исинбаева уехала из России в Испанию. К тому же она отреклась от своих званий. До этого в феврале 2023 года Украина внесла ее в свой санкционный список за поддержку спецоперации.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что олимпийская чемпионка из России, легкоатлетка Елена Исинбаева продавала Родину. Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Не стал бы комментировать. Я не знаком с фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно. Не могу ничего комментировать», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Исинбаева уехала из России в Испанию. К тому же она отреклась от своих званий. До этого в феврале 2023 года Украина внесла ее в свой санкционный список за поддержку спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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