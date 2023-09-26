Песков: Исинбаева не продавала родину

26 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал споры вокруг Исинбаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что олимпийская чемпионка из России, легкоатлетка Елена Исинбаева продавала Родину. Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Не стал бы комментировать. Я не знаком с фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно. Не могу ничего комментировать», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Исинбаева уехала из России в Испанию. К тому же она отреклась от своих званий. До этого в феврале 2023 года Украина внесла ее в свой санкционный список за поддержку спецоперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что олимпийская чемпионка из России, легкоатлетка Елена Исинбаева продавала Родину. Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Не стал бы комментировать. Я не знаком с фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно. Не могу ничего комментировать», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Исинбаева уехала из России в Испанию. К тому же она отреклась от своих званий. До этого в феврале 2023 года Украина внесла ее в свой санкционный список за поддержку спецоперации.