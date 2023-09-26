Песков: Исинбаева не продавала родину

Песков прокомментировал споры вокруг Исинбаевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что олимпийская чемпионка из России, легкоатлетка Елена Исинбаева продавала Родину. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
«Не стал бы комментировать. Я не знаком с фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно. Не могу ничего комментировать», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Исинбаева уехала из России в Испанию. К тому же она отреклась от своих званий. До этого в феврале 2023 года Украина внесла ее в свой санкционный список за поддержку спецоперации.
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