В центре Перми неадекватная женщина нападала на прохожих. Видео

26 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в центре Перми на Комсомольском проспекте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Перми засняли на видео неадекватную женщину, которая кричала и бросалась на людей. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте: сначала женщина оскорбляла местную жительницу с собакой, а потом стала вести себя неадекватно и применять физическую силу. «Проходили мимо девушки, сидящей на лавочке со своей собакой. Данная неадекватная личность пошла за нами, оскорбляя, выражаясь нецензурной бранью, переходя на личности за то, что мы не подошли к ней, а прошли мимо и не дали ее собаке пообщаться с нашим шпицем. Девушка, поняв, что мы не ведемся на ее провокации, начала неадекватно себя вести и применять физическую силу», — передает слова местной жительницы 59.RU. На видео женщина толкает молодого человека и издает нечленораздельные звуки. После она выбивает телефон из рук оператора и нападает на девушку, за кадром слышны крики. Сообщается, что неадекватная пермячка схватила за волосы оппонентку и начала бить ее ногами. Успокоить беснующуюся пытались случайные прохожие. Позже девушка пнула чужую собаку и пыталась схватить ее за шерсть. В полиции сообщили изданию, что в отдел полиции Ленинского района поступило заявление от местного жителя. Сейчас проводится проверка.

Жители Перми засняли на видео неадекватную женщину, которая кричала и бросалась на людей. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте: сначала женщина оскорбляла местную жительницу с собакой, а потом стала вести себя неадекватно и применять физическую силу. «Проходили мимо девушки, сидящей на лавочке со своей собакой. Данная неадекватная личность пошла за нами, оскорбляя, выражаясь нецензурной бранью, переходя на личности за то, что мы не подошли к ней, а прошли мимо и не дали ее собаке пообщаться с нашим шпицем. Девушка, поняв, что мы не ведемся на ее провокации, начала неадекватно себя вести и применять физическую силу», — передает слова местной жительницы 59.RU. На видео женщина толкает молодого человека и издает нечленораздельные звуки. После она выбивает телефон из рук оператора и нападает на девушку, за кадром слышны крики. Сообщается, что неадекватная пермячка схватила за волосы оппонентку и начала бить ее ногами. Успокоить беснующуюся пытались случайные прохожие. Позже девушка пнула чужую собаку и пыталась схватить ее за шерсть. В полиции сообщили изданию, что в отдел полиции Ленинского района поступило заявление от местного жителя. Сейчас проводится проверка.