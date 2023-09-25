В Сургуте родителей возмутила стоимость детских праздников

В Сургуте родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам сургутян, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей, сообщила URA.RU мама троих детей Ольга Харитонова.
«Праздник дня рождения ребенка в каком-нибудь парке аттракционов или батутном центре обходится минимум в 15 тысяч рублей. При этом без включения в стоимость еды. Детям тяжело объяснить, что такой праздник не всем родителям по карману», — рассказала журналисту агентства Харитонова.
Однако некоторые родители из Сургута считают, что экономить на детских праздниках не стоит. «У ребенка из детства должно остаться воспоминание о его классном дне рождении. Пускай сумма за организацию доходит и до 50 тысяч рублей, за то ребенок будет знать, что он важный в семье человек», — отметила участница группового чата «РодКом 86 Сургут» в мессенджере Viber.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родители школьников пожаловались на длительный учебный день. Их возмутило расписание пятидневки в городских школах.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.