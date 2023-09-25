25 сентября 2023

В Сургуте родителей возмутила стоимость детских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник для детей в детской комнате «Никсик». Курган , детский сад, детский праздник, дети
Стоимость организации детского праздника в Сургуте начинается от 15 тысяч рублей Фото:

В Сургуте родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам сургутян, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей, сообщила URA.RU мама троих детей Ольга Харитонова.

«Праздник дня рождения ребенка в каком-нибудь парке аттракционов или батутном центре обходится минимум в 15 тысяч рублей. При этом без включения в стоимость еды. Детям тяжело объяснить, что такой праздник не всем родителям по карману», — рассказала журналисту агентства Харитонова.

Однако некоторые родители из Сургута считают, что экономить на детских праздниках не стоит. «У ребенка из детства должно остаться воспоминание о его классном дне рождении. Пускай сумма за организацию доходит и до 50 тысяч рублей, за то ребенок будет знать, что он важный в семье человек», — отметила участница группового чата «РодКом 86 Сургут» в мессенджере Viber.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родители школьников пожаловались на длительный учебный день. Их возмутило расписание пятидневки в городских школах.

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В Сургуте родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам сургутян, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей, сообщила URA.RU мама троих детей Ольга Харитонова. «Праздник дня рождения ребенка в каком-нибудь парке аттракционов или батутном центре обходится минимум в 15 тысяч рублей. При этом без включения в стоимость еды. Детям тяжело объяснить, что такой праздник не всем родителям по карману», — рассказала журналисту агентства Харитонова. Однако некоторые родители из Сургута считают, что экономить на детских праздниках не стоит. «У ребенка из детства должно остаться воспоминание о его классном дне рождении. Пускай сумма за организацию доходит и до 50 тысяч рублей, за то ребенок будет знать, что он важный в семье человек», — отметила участница группового чата «РодКом 86 Сургут» в мессенджере Viber. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родители школьников пожаловались на длительный учебный день. Их возмутило расписание пятидневки в городских школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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