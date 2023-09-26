26 сентября 2023

Автоэкперт Едрышов: в России нет предпосылок для снижения цен на машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
В 2023 году цены на новые автомобили вырастут до 30% Фото:

В России нет тенденции к снижению цен на новые автомобили, и к концу года следует ждать корректировки стоимости из-за падения курса рубля. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов.

«У национальной валюты не самые лучшие результаты. Сейчас тенденций и намеков на то, что автомобили могут подешеветь, просто нет. Скорее всего, до конца года корректировку стоимости автомобилей в положительную сторону мы увидим. Так и будет, потому что с 1 августа у нас новый утильсбор. Это существенно повлияло на стоимость автомобилей. Плюс курс рубля. Автомобили закупаются в валюте, поэтому здесь курс имеет прямое значение», — сказал Максим Едрышов.

Автоэксперт не исключил, что на российском рынке могут появиться иранские модели бюджетных автомобилей. «Возможно, появятся новые производители. Иран все собирается к нам прийти с более или менее бюджетными моделями. Это как-то повлияет на бюджетный рынок, потому что сейчас если стоимость автомобиля до миллиона рублей, то это только Lada Granta. Больше автомобилей до миллиона нет в принципе. Если к старым ценам мы вернемся, то это будет очень и очень нескоро. Сейчас нам надо всем привыкать, что автомобиль за миллион рублей — это бюджетное и дешевое авто», — заключил специалист.

Ранее в профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что за 2023 год автомобили в России подорожают до 30%. По данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в стране было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В России нет тенденции к снижению цен на новые автомобили, и к концу года следует ждать корректировки стоимости из-за падения курса рубля. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов. «У национальной валюты не самые лучшие результаты. Сейчас тенденций и намеков на то, что автомобили могут подешеветь, просто нет. Скорее всего, до конца года корректировку стоимости автомобилей в положительную сторону мы увидим. Так и будет, потому что с 1 августа у нас новый утильсбор. Это существенно повлияло на стоимость автомобилей. Плюс курс рубля. Автомобили закупаются в валюте, поэтому здесь курс имеет прямое значение», — сказал Максим Едрышов. Автоэксперт не исключил, что на российском рынке могут появиться иранские модели бюджетных автомобилей. «Возможно, появятся новые производители. Иран все собирается к нам прийти с более или менее бюджетными моделями. Это как-то повлияет на бюджетный рынок, потому что сейчас если стоимость автомобиля до миллиона рублей, то это только Lada Granta. Больше автомобилей до миллиона нет в принципе. Если к старым ценам мы вернемся, то это будет очень и очень нескоро. Сейчас нам надо всем привыкать, что автомобиль за миллион рублей — это бюджетное и дешевое авто», — заключил специалист. Ранее в профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что за 2023 год автомобили в России подорожают до 30%. По данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в стране было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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