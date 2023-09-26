Тюменские судебные приставы не выдерживают тяжелых условий работы

Судебные приставы-исполнители стали чаще увольняться из УФССП по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы из-за тяжелых условий труда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«У судебных приставов-исполнителей, как правило, очень много работы. В первую очередь, бумажной. Им приходится ежедневно обрабатывать огромный массив документов. А еще периодически заниматься выездной работой. То есть выезжать на адреса должников. Почти всегда эти выезды происходят по утрам, когда люди еще не успели покинуть дома и квартиры. Все это очень изматывает. При этом платят приставам, по сравнению с другими госструктурами, очень мало. Поэтому проблемы с кадрами в ведомстве есть. В последнее время сотрудники стали чаще увольняться», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УФССП по Тюменской области указано, что судебные приставы-исполнители требуются почти во все крупные отделы ведомства на территории региона. «В районное отделение судебных приставов Восточного АО Тюмени [требуется]: судебный пристав-исполнитель; в отделение судебных приставов по Омутинскому и Юргинскому районам [требуется]: старший смены на объекте — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В Тобольское межрайонное отделение судебных приставов [требуются]: судебный пристав-исполнитель (временно, на период отсутствия основного сотрудника находящегося в отпуске по уходу за ребенком); дознаватель; младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», — указано на официальном сайте ведомства.

Всего, по данным официального сайта УФССП по Тюменской области на 26 сентября 2023 года, в ведомстве открыты 15 вакансий. В пресс-службу ведомства областного управления Федеральной службы судебных приставов направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.