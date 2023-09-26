Челябинский губернатор Текслер назначил замминистра экологии региона

Губернатор Алексей Текслер назначил VIP-чиновника челябинского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен Иван Кинев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Кинева Ивана Владимировича заместителем министра экологии Челябинской области с установлением срока испытания в три месяца. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования», — говорится в тексте документа, опубликованного 26 сентября на интернет-портале правовой информации.

До перехода в правительство региона Кинев с 2018 года работал в мэрии Челябинска, начав с главы отдела жилищного контроля и закончив муниципальную службу в должности замначальника управления. В структуре министерства Кинев руководил управлением экологии и природопользования. Ставка, на которую он был назначен, долгое время оставалась не занятой.