Челябинский губернатор Текслер назначил замминистра экологии региона

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен Иван Кинев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Кинева Ивана Владимировича заместителем министра экологии Челябинской области с установлением срока испытания в три месяца. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования», — говорится в тексте документа, опубликованного 26 сентября на интернет-портале правовой информации.
До перехода в правительство региона Кинев с 2018 года работал в мэрии Челябинска, начав с главы отдела жилищного контроля и закончив муниципальную службу в должности замначальника управления. В структуре министерства Кинев руководил управлением экологии и природопользования. Ставка, на которую он был назначен, долгое время оставалась не занятой.
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