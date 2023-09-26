Мэрия Екатеринбурга отчиталась, как идет подача отопления в городе

Более 90% школ и детсадов Екатеринбурга получили тепло

Жилые дома получат отопление позже всех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге в 98% детсадов и 97% школ уже дали отопление. В домах тепло появится позже всего — пока температура воздуха в городе не опускалась ниже 10 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сейчас тепло поступает в 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда. Последние подключаются позже всех, поскольку в сентябре температура воздуха в городе не опускалась ниже 10 градусов Цельсия», — передает мэрия содержание отчета заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информацию главе города Алексею Орлову предоставил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

Своевременная подача тепла стала возможна благодаря подготовке сетей теплоснабжения: замене трубопроводов инженерных сетей, части внутридомовых инженерных коммуникаций, опрессовкам. «В общей сложности специалисты подготовили к отопительному сезону более 8,3 тысячи объектов жилищного фонда и 1,2 тысячи зданий социальной сферы», — уточняют в пресс-службе.

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 11 сентября. В первую очередь батареи включали в социальных учреждениях: больницах, школах и детсадах.