В Белоярском городском округе Свердловской области пропала 77-летняя пенсионерка Ирина Мымрина. Она ушла из СНТ «Ясень» 25 сентября, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Пропал человек! Мымрина (Столярова) Ирина Васильевна, 77 лет. Дата пропажи: 25.09.2023. Место пропажи: Свердловская обл., Белоярский ГО., СНТ „Ясень“. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Женщина ростом 157 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. В день пропажи была одета в юбку черного цвета до колена, светлые туфли, бордовый свитер, серо-коричневый пиджак, бежевую шапку и черные гамаши. Спасатели работают совместно с МО МВД России «Заречный». Всем, кому известно местонахождение женщины, просят звонить в отряд «Прорыв»: 8 (900) 044-02-20 или в полицию: 8(34377) 2-10-59.
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