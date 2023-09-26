В Свердловской области пропала бабушка, которой необходима медицинская помощь. Фото

26 сентября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Пенсионерку ищут с 25 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Белоярском городском округе Свердловской области пропала 77-летняя пенсионерка Ирина Мымрина. Она ушла из СНТ «Ясень» 25 сентября, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Пропал человек! Мымрина (Столярова) Ирина Васильевна, 77 лет. Дата пропажи: 25.09.2023. Место пропажи: Свердловская обл., Белоярский ГО., СНТ „Ясень“. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Женщина ростом 157 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. В день пропажи была одета в юбку черного цвета до колена, светлые туфли, бордовый свитер, серо-коричневый пиджак, бежевую шапку и черные гамаши. Спасатели работают совместно с МО МВД России «Заречный». Всем, кому известно местонахождение женщины, просят звонить в отряд «Прорыв»: 8 (900) 044-02-20 или в полицию: 8(34377) 2-10-59. Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область во «ВКонтакте» (https://vk.com/poproriw)

В Белоярском городском округе Свердловской области пропала 77-летняя пенсионерка Ирина Мымрина. Она ушла из СНТ «Ясень» 25 сентября, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Пропал человек! Мымрина (Столярова) Ирина Васильевна, 77 лет. Дата пропажи: 25.09.2023. Место пропажи: Свердловская обл., Белоярский ГО., СНТ „Ясень“. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Женщина ростом 157 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. В день пропажи была одета в юбку черного цвета до колена, светлые туфли, бордовый свитер, серо-коричневый пиджак, бежевую шапку и черные гамаши. Спасатели работают совместно с МО МВД России «Заречный». Всем, кому известно местонахождение женщины, просят звонить в отряд «Прорыв»: 8 (900) 044-02-20 или в полицию: 8(34377) 2-10-59.