В Пермском крае осудили организаторов подпольного казино

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Деятельность подпольного казино была замаскирована под работу благотворительного фонда Фото:

В Пермском крае жителя Краснокамска и четырех жительниц Лысьвы осудили за создание подпольного казино. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игорной зоны, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

«Следствием и судом уставлено, что в августе 2020 года житель Краснокамска подыскал на территории Лысьвы помещение. Установил систему видеонаблюдения, обеспечил наличие доступа к интернету и разместил там аналоги игровых автоматов с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр. Деятельность была замаскирована под благотворительный фонд, для чего виновный разместил в помещении ящик для пожертвований. После подыскал для работы администраторов игорного зала из числа местных жительниц», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами 28 января 2021 года. Судом виновным назначено наказание в виде штрафов. Приговор вступил в законную силу.

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В Пермском крае жителя Краснокамска и четырех жительниц Лысьвы осудили за создание подпольного казино. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игорной зоны, совершенным группой лиц по предварительному сговору. «Следствием и судом уставлено, что в августе 2020 года житель Краснокамска подыскал на территории Лысьвы помещение. Установил систему видеонаблюдения, обеспечил наличие доступа к интернету и разместил там аналоги игровых автоматов с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр. Деятельность была замаскирована под благотворительный фонд, для чего виновный разместил в помещении ящик для пожертвований. После подыскал для работы администраторов игорного зала из числа местных жительниц», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами 28 января 2021 года. Судом виновным назначено наказание в виде штрафов. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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