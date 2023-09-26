В Пермском крае осудили организаторов подпольного казино

В Пермском крае жителя Краснокамска и четырех жительниц Лысьвы осудили за создание подпольного казино. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игорной зоны, совершенным группой лиц по предварительному сговору.
«Следствием и судом уставлено, что в августе 2020 года житель Краснокамска подыскал на территории Лысьвы помещение. Установил систему видеонаблюдения, обеспечил наличие доступа к интернету и разместил там аналоги игровых автоматов с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр. Деятельность была замаскирована под благотворительный фонд, для чего виновный разместил в помещении ящик для пожертвований. После подыскал для работы администраторов игорного зала из числа местных жительниц», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами 28 января 2021 года. Судом виновным назначено наказание в виде штрафов. Приговор вступил в законную силу.
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