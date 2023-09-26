В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала восьмилетняя девочка. Фото

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Девочку госпитализировали с ушибом головы Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Opel врезался в Renault SR, после чего пострадавший автомобиль откинуло в Renault Scenic. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Renault Scenic. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Opel Vectra допустил столкновение с Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую машину Renault Scenic. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic, которая с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Авария произошла 26 сентября примерно в 17 часов возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 33. Ребенок находился на заднем ряду автомобиля в специальном детском кресле, благодаря чему удалось избежать серьезных травм, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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В Академическом районе Екатеринбурга водитель Opel врезался в Renault SR, после чего пострадавший автомобиль откинуло в Renault Scenic. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Renault Scenic. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Opel Vectra допустил столкновение с Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую машину Renault Scenic. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic, которая с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 26 сентября примерно в 17 часов возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 33. Ребенок находился на заднем ряду автомобиля в специальном детском кресле, благодаря чему удалось избежать серьезных травм, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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