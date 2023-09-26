В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала восьмилетняя девочка. Фото

26 сентября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Девочку госпитализировали с ушибом головы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга водитель Opel врезался в Renault SR, после чего пострадавший автомобиль откинуло в Renault Scenic. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Renault Scenic. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Opel Vectra допустил столкновение с Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую машину Renault Scenic. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic, которая с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 26 сентября примерно в 17 часов возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 33. Ребенок находился на заднем ряду автомобиля в специальном детском кресле, благодаря чему удалось избежать серьезных травм, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга», https://t.me/gibddekb96 Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбург», https://t.me/gibddekb96

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Opel врезался в Renault SR, после чего пострадавший автомобиль откинуло в Renault Scenic. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Renault Scenic. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Opel Vectra допустил столкновение с Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую машину Renault Scenic. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic, которая с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 26 сентября примерно в 17 часов возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 33. Ребенок находился на заднем ряду автомобиля в специальном детском кресле, благодаря чему удалось избежать серьезных травм, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.