В Академическом районе Екатеринбурга водитель Opel врезался в Renault SR, после чего пострадавший автомобиль откинуло в Renault Scenic. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Renault Scenic. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Opel Vectra допустил столкновение с Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую машину Renault Scenic. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic, которая с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Авария произошла 26 сентября примерно в 17 часов возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 33. Ребенок находился на заднем ряду автомобиля в специальном детском кресле, благодаря чему удалось избежать серьезных травм, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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