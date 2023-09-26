«Ведомости»: Путин запланировал встречу с новыми главами регионов 28 сентября

27 сентября 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Президент будет общаться с новыми губернаторами по видеоконференцсвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент России Владимир Путин 28 сентября может провести встречу с избранными главами регионов. Об этом сообщили источники близкие к администрации главы государства. «Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы», — передает слова инсайдеров газета «Ведомости». Уточняется, что общаться с губернаторами глава государства будет по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос действительно ли запланирована такая встреча, не ответил. Единый день голосования в России проходил 10 сентября. Граждане голосовали за новых губернаторов в 21 регионе.

Президент России Владимир Путин 28 сентября может провести встречу с избранными главами регионов. Об этом сообщили источники близкие к администрации главы государства. «Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы», — передает слова инсайдеров газета «Ведомости». Уточняется, что общаться с губернаторами глава государства будет по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос действительно ли запланирована такая встреча, не ответил. Единый день голосования в России проходил 10 сентября. Граждане голосовали за новых губернаторов в 21 регионе.