26 сентября 2023

«Ведомости»: Путин запланировал встречу с новыми главами регионов 28 сентября

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент будет общаться с новыми губернаторами по видеоконференцсвязи Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Президент России Владимир Путин 28 сентября может провести встречу с избранными главами регионов. Об этом сообщили источники близкие к администрации главы государства.

«Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы», — передает слова инсайдеров газета «Ведомости». Уточняется, что общаться с губернаторами глава государства будет по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос действительно ли запланирована такая встреча, не ответил.

Единый день голосования в России проходил 10 сентября. Граждане голосовали за новых губернаторов в 21 регионе.

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Президент России Владимир Путин 28 сентября может провести встречу с избранными главами регионов. Об этом сообщили источники близкие к администрации главы государства. «Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы», — передает слова инсайдеров газета «Ведомости». Уточняется, что общаться с губернаторами глава государства будет по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос действительно ли запланирована такая встреча, не ответил. Единый день голосования в России проходил 10 сентября. Граждане голосовали за новых губернаторов в 21 регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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