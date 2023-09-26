«Ведомости»: Путин запланировал встречу с новыми главами регионов 28 сентября

Президент России Владимир Путин 28 сентября может провести встречу с избранными главами регионов. Об этом сообщили источники близкие к администрации главы государства.
«Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы», — передает слова инсайдеров газета «Ведомости». Уточняется, что общаться с губернаторами глава государства будет по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос действительно ли запланирована такая встреча, не ответил.
Единый день голосования в России проходил 10 сентября. Граждане голосовали за новых губернаторов в 21 регионе.
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