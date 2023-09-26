В Салехарде произошел пожар в жилом доме. Видео

27 сентября 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

На видео, снятом очевидцами, видно, что пожарные уже прибыли на место ЧП Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом № 36 по улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В Салехарде на Чапаева 36 горит дом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Салехардский чат». На видео, прикрепленном к посту видно, что на месте ЧП уже работают спасатели. Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не потупил.

В Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом № 36 по улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В Салехарде на Чапаева 36 горит дом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Салехардский чат». На видео, прикрепленном к посту видно, что на месте ЧП уже работают спасатели. Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не потупил.