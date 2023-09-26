На видео, снятом очевидцами, видно, что пожарные уже прибыли на место ЧП
В Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом № 36 по улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«В Салехарде на Чапаева 36 горит дом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Салехардский чат». На видео, прикрепленном к посту видно, что на месте ЧП уже работают спасатели. Подробности не уточняются.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не потупил.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!