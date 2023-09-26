26 сентября 2023
25 сентября 2023

В Салехарде произошел пожар в жилом доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
На видео, снятом очевидцами, видно, что пожарные уже прибыли на место ЧП Фото:

В Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом № 36 по улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В Салехарде на Чапаева 36 горит дом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Салехардский чат». На видео, прикрепленном к посту видно, что на месте ЧП уже работают спасатели. Подробности не уточняются.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не потупил.

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В Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом № 36 по улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В Салехарде на Чапаева 36 горит дом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Салехардский чат». На видео, прикрепленном к посту видно, что на месте ЧП уже работают спасатели. Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не потупил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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