В ночном пожаре в Салехарде погибли два человека

Спасатели эвакуировали около 40 человек из горящего дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде загорелся многоквартирный дом №36 по улице Чапаева. В пресс-службе окружного управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что в пожаре погибли два человека, еще один пострадал.

«В ночь на 27 сентября в Салехарде произошел пожар в жилом многоквартирном доме по адресу: ул Чапаева, д. 36. По предварительной информации погибло два человека, один пострадал», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали около 40 человек. Уточняется, в доме зарегистрировано 62 человека, из них девять детей. Причины и площадь пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.