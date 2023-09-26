26 сентября 2023
25 сентября 2023

В ночном пожаре в Салехарде погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, пожарные
Спасатели эвакуировали около 40 человек из горящего дома Фото:

В Салехарде загорелся многоквартирный дом №36 по улице Чапаева. В пресс-службе окружного управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что в пожаре погибли два человека, еще один пострадал.

«В ночь на 27 сентября в Салехарде произошел пожар в жилом многоквартирном доме по адресу: ул Чапаева, д. 36. По предварительной информации погибло два человека, один пострадал», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали около 40 человек. Уточняется, в доме зарегистрировано 62 человека, из них девять детей. Причины и площадь пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

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В Салехарде загорелся многоквартирный дом №36 по улице Чапаева. В пресс-службе окружного управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что в пожаре погибли два человека, еще один пострадал. «В ночь на 27 сентября в Салехарде произошел пожар в жилом многоквартирном доме по адресу: ул Чапаева, д. 36. По предварительной информации погибло два человека, один пострадал», — рассказали в пресс-службе. Спасатели эвакуировали около 40 человек. Уточняется, в доме зарегистрировано 62 человека, из них девять детей. Причины и площадь пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Салехарде загорелся жилой двухэтажный дом. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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