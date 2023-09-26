Рестораторы допустили рост цен на суши и роллы

В России поднимут цены на суши и роллы до 15%. Это произойдет из-за выросших цен на морепродукты. Об этом сообщили представители компании «Суши Экспресс».
«Морепродукты стали очень дорогими, себестоимость роллов повышается. Поэтому мы будем поднимать цены как минимум на 10—15% до конца сентября», — передает слова компании газета «Известия».
В московской франчайзи сети «Сушишоп» отметили, что на отдельные роллы и комбо-наборы планируют поднять цены на 10%. При этом стоимость будет зависеть не только от конкретной позиции, но и от региона. Так, в сети ресторанов «Dostaевский» в Москве поднимут цены от 2,3% до 13,7%, а в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%.
Ранее экономист Наталья Проданова отмечала, что в России с 1 сентября вырастут цены на импортные товары из-за подорожания доллара. В частности, это коснется чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции, также вырастут цены на суши и роллы.
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