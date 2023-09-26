26 сентября 2023

Рестораторы допустили рост цен на суши и роллы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
К концу сентября цены на роллы вырастут до 15% из-за возросших цен на морепродукты Фото:

В России поднимут цены на суши и роллы до 15%. Это произойдет из-за выросших цен на морепродукты. Об этом сообщили представители компании «Суши Экспресс».

«Морепродукты стали очень дорогими, себестоимость роллов повышается. Поэтому мы будем поднимать цены как минимум на 10—15% до конца сентября», — передает слова компании газета «Известия».

В московской франчайзи сети «Сушишоп» отметили, что на отдельные роллы и комбо-наборы планируют поднять цены на 10%. При этом стоимость будет зависеть не только от конкретной позиции, но и от региона. Так, в сети ресторанов «Dostaевский» в Москве поднимут цены от 2,3% до 13,7%, а в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%.

Ранее экономист Наталья Проданова отмечала, что в России с 1 сентября вырастут цены на импортные товары из-за подорожания доллара. В частности, это коснется чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции, также вырастут цены на суши и роллы.

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В России поднимут цены на суши и роллы до 15%. Это произойдет из-за выросших цен на морепродукты. Об этом сообщили представители компании «Суши Экспресс». «Морепродукты стали очень дорогими, себестоимость роллов повышается. Поэтому мы будем поднимать цены как минимум на 10—15% до конца сентября», — передает слова компании газета «Известия». В московской франчайзи сети «Сушишоп» отметили, что на отдельные роллы и комбо-наборы планируют поднять цены на 10%. При этом стоимость будет зависеть не только от конкретной позиции, но и от региона. Так, в сети ресторанов «Dostaевский» в Москве поднимут цены от 2,3% до 13,7%, а в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%. Ранее экономист Наталья Проданова отмечала, что в России с 1 сентября вырастут цены на импортные товары из-за подорожания доллара. В частности, это коснется чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции, также вырастут цены на суши и роллы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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