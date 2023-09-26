26 сентября 2023

Более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен с помощью радиоволны «Волга»

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Украинские военные сдаются в плен целыми группами Фото:
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Более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом сообщил представитель оперативных служб.

«Сейчас уже более 10 тысяч украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 „Волга“ для того, чтобы сдаться в плен», — передает слова собеседника ТАСС. Пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью.

В последнее время количество добровольно сдающихся в плен увеличивается. Это связано с тем, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности. Отмечались случаи, когда украинские бойцы выходили на радиоволну и сдавались целыми группами.

На радиоволну 149.200 можно выйти с любой цифровой рации. Она используется, чтобы украинские солдаты могли сообщить о своем желании сдаться российским военным.

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Более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом сообщил представитель оперативных служб. «Сейчас уже более 10 тысяч украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 „Волга“ для того, чтобы сдаться в плен», — передает слова собеседника ТАСС. Пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью. В последнее время количество добровольно сдающихся в плен увеличивается. Это связано с тем, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности. Отмечались случаи, когда украинские бойцы выходили на радиоволну и сдавались целыми группами. На радиоволну 149.200 можно выйти с любой цифровой рации. Она используется, чтобы украинские солдаты могли сообщить о своем желании сдаться российским военным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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