Более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен с помощью радиоволны «Волга»

Более 10 тысяч украинских военнослужащих сдались в плен используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом сообщил представитель оперативных служб.
«Сейчас уже более 10 тысяч украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 „Волга“ для того, чтобы сдаться в плен», — передает слова собеседника ТАСС. Пленных обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью.
В последнее время количество добровольно сдающихся в плен увеличивается. Это связано с тем, что в городах, подконтрольных ВСУ, активно размещается информация о такой возможности. Отмечались случаи, когда украинские бойцы выходили на радиоволну и сдавались целыми группами.
На радиоволну 149.200 можно выйти с любой цифровой рации. Она используется, чтобы украинские солдаты могли сообщить о своем желании сдаться российским военным.
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