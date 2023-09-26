Скончалась пермячка, которой в голову прилетел кусок плитки у ТЦ

27 сентября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 10 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В больнице скончалась жительница Перми, которой около ТЦ «Шоколад» в голову прилетел камень от бордюра. Женщина получила травму мозга. «Пермячка Людмила Лимонова, которая получила серьезную травму мозга от попавшей в голову плитки у ТЦ „Шоколад“, скончалась в больнице. Состояние женщины начало усугубляться за неделю до смерти», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на родственников погибшей. Инцидент произошел 10 сентября. Из-под колес КАМАЗа вылетел бордюрный камень и попал в голову пермячке. Женщину госпитализировали с диффузной травмой головы.

В больнице скончалась жительница Перми, которой около ТЦ «Шоколад» в голову прилетел камень от бордюра. Женщина получила травму мозга. «Пермячка Людмила Лимонова, которая получила серьезную травму мозга от попавшей в голову плитки у ТЦ „Шоколад“, скончалась в больнице. Состояние женщины начало усугубляться за неделю до смерти», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на родственников погибшей. Инцидент произошел 10 сентября. Из-под колес КАМАЗа вылетел бордюрный камень и попал в голову пермячке. Женщину госпитализировали с диффузной травмой головы.