Скончалась пермячка, которой в голову прилетел кусок плитки у ТЦ

Инцидент произошел 10 сентября
В больнице скончалась жительница Перми, которой около ТЦ «Шоколад» в голову прилетел камень от бордюра. Женщина получила травму мозга.
«Пермячка Людмила Лимонова, которая получила серьезную травму мозга от попавшей в голову плитки у ТЦ „Шоколад“, скончалась в больнице. Состояние женщины начало усугубляться за неделю до смерти», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на родственников погибшей.
Инцидент произошел 10 сентября. Из-под колес КАМАЗа вылетел бордюрный камень и попал в голову пермячке. Женщину госпитализировали с диффузной травмой головы.
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