26 сентября 2023

Скончалась пермячка, которой в голову прилетел кусок плитки у ТЦ

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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, тротуарная плитка
Инцидент произошел 10 сентября Фото:

В больнице скончалась жительница Перми, которой около ТЦ «Шоколад» в голову прилетел камень от бордюра. Женщина получила травму мозга.

«Пермячка Людмила Лимонова, которая получила серьезную травму мозга от попавшей в голову плитки у ТЦ „Шоколад“, скончалась в больнице. Состояние женщины начало усугубляться за неделю до смерти», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на родственников погибшей.

Инцидент произошел 10 сентября. Из-под колес КАМАЗа вылетел бордюрный камень и попал в голову пермячке. Женщину госпитализировали с диффузной травмой головы.

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В больнице скончалась жительница Перми, которой около ТЦ «Шоколад» в голову прилетел камень от бордюра. Женщина получила травму мозга. «Пермячка Людмила Лимонова, которая получила серьезную травму мозга от попавшей в голову плитки у ТЦ „Шоколад“, скончалась в больнице. Состояние женщины начало усугубляться за неделю до смерти», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на родственников погибшей. Инцидент произошел 10 сентября. Из-под колес КАМАЗа вылетел бордюрный камень и попал в голову пермячке. Женщину госпитализировали с диффузной травмой головы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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