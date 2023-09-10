Кирпич вылетел из-под колеса грузовика и тяжело ранил пермячку

ЧП произошло возле ТЦ «Шоколад» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми из-под колес КамАЗа вылетел кирпич. Он попал в женщину, которая в это время стояла у магазина. О случившемся очевидцы рассказали в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми возле ТЦ „Шоколад“ стояла сотрудница одного из магазинов. С дороги слетел кирпич и попал в нее, тяжело ранив. Предположительно, он вылетел из-под колеса КамАЗа», — сообщили очевидцы произошедшего.

Прибывшие на место ЧП медики, забрали пострадавшую в больницу. URА.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации ответ не поступил.