10 сентября 2023
09 сентября 2023

Кирпич вылетел из-под колеса грузовика и тяжело ранил пермячку

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалоны и предприятия Свердловского района. Пермь, лента, тц шоколад
ЧП произошло возле ТЦ «Шоколад» Фото:

В Перми из-под колес КамАЗа вылетел кирпич. Он попал в женщину, которая в это время стояла у магазина. О случившемся очевидцы рассказали в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми возле ТЦ „Шоколад“ стояла сотрудница одного из магазинов. С дороги слетел кирпич и попал в нее, тяжело ранив. Предположительно, он вылетел из-под колеса КамАЗа», — сообщили очевидцы произошедшего.

Прибывшие на место ЧП медики, забрали пострадавшую в больницу. URА.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации ответ не поступил.

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В Перми из-под колес КамАЗа вылетел кирпич. Он попал в женщину, которая в это время стояла у магазина. О случившемся очевидцы рассказали в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте». «В Перми возле ТЦ „Шоколад“ стояла сотрудница одного из магазинов. С дороги слетел кирпич и попал в нее, тяжело ранив. Предположительно, он вылетел из-под колеса КамАЗа», — сообщили очевидцы произошедшего. Прибывшие на место ЧП медики, забрали пострадавшую в больницу. URА.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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