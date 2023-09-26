В Екатеринбурге на заброшенном памятнике конструктивизма появился нелегальный стрит-арт. Фото

В Екатеринбурге на заброшенном здании УГЛТУ появилась арт-работа «Этюд неба»

27 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Своими работами художница хочет привлечь внимание к значимому конструктивистскому зданию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На окнах заброшенного памятника конструктивизма — химфака Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) на Ленина в Екатеринбурге — разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Об этом URA.RU рассказала команда паблик-арт-программы «ЧО». «Проблема сохранения объектов культурного наследия меня крайне беспокоит. Я живу в Нижнем Новгороде и для нас это вопрос постоянной борьбы. Нижегородские уличные художники, наряду с другими городскими активистами, стараются участвовать в градозащите доступными им средствами, потому что люди, которые рисуют в городе, обладают повышенным чувством изменения среды. Ужасно наблюдать затем, как на твоих глазах рушатся здания или их сносят и сжигают», — заявила художница. Анна уже создавала работу «Этюд неба» в Нижнем Новгороде на Заповедных кварталах. Теперь художница решила повторить успех и в Екатеринбурге в надежде, что благодаря ее стрит-арту заброшенное здание химфака вернется в информационную повестку и ему дадут вторую жизнь. Проект здания химфака УГЛТУ принадлежит Константину Бабыкину. Он выступал архитектором таких зданий как Оперный театр, управление железной дороги, филармония и главный корпус УПИ. По словам руководителя «ЧО» Никиты Харисова, работа с актуальными городскими проблемами — это одно из приоритетных направлений паблик-арт-программы. «Несмотря на 300-летний юбилей города, множество памятников находятся в плачевном состоянии. Формально они охраняются государством. Но так ли это, если они представляют собой столь удручающее зрелище? Работа Анны Нистратовой обращает внимание на проблему разрушения объектов культурного наследия. От кого эти здания охраняются, сами от себя или от жизни? Вопрос остается открытым», — заявил Харисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На окнах заброшенного памятника конструктивизма — химфака Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) на Ленина в Екатеринбурге — разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Об этом URA.RU рассказала команда паблик-арт-программы «ЧО». «Проблема сохранения объектов культурного наследия меня крайне беспокоит. Я живу в Нижнем Новгороде и для нас это вопрос постоянной борьбы. Нижегородские уличные художники, наряду с другими городскими активистами, стараются участвовать в градозащите доступными им средствами, потому что люди, которые рисуют в городе, обладают повышенным чувством изменения среды. Ужасно наблюдать затем, как на твоих глазах рушатся здания или их сносят и сжигают», — заявила художница. Анна уже создавала работу «Этюд неба» в Нижнем Новгороде на Заповедных кварталах. Теперь художница решила повторить успех и в Екатеринбурге в надежде, что благодаря ее стрит-арту заброшенное здание химфака вернется в информационную повестку и ему дадут вторую жизнь. Проект здания химфака УГЛТУ принадлежит Константину Бабыкину. Он выступал архитектором таких зданий как Оперный театр, управление железной дороги, филармония и главный корпус УПИ. По словам руководителя «ЧО» Никиты Харисова, работа с актуальными городскими проблемами — это одно из приоритетных направлений паблик-арт-программы. «Несмотря на 300-летний юбилей города, множество памятников находятся в плачевном состоянии. Формально они охраняются государством. Но так ли это, если они представляют собой столь удручающее зрелище? Работа Анны Нистратовой обращает внимание на проблему разрушения объектов культурного наследия. От кого эти здания охраняются, сами от себя или от жизни? Вопрос остается открытым», — заявил Харисов.