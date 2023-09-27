В екатеринбургской школе начали учить детей псевдонауке

В школе Екатеринбурга ввели допуслугу о самопознании и эзотерике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, свечи, релакс салон, гадание, романтика, вечер при свечах
О реакции родителей и школьников на необычную услугу пока неизвестно Фото:

В школе № 30 Екатеринбурга ввели платную дополнительную услугу под названием «Дизайн человека» — эзотерической системы, направленной на изучение человеком самого себя. Информация об этом опубликована на сайте образовательного учреждения.

«Дизайн человека», 8-10 классы, два часа в неделю», — говорится на сайте школы. Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц.

Как следует из открытых источников, «Дизайн человека» — эзотерическая система, направленная на изучение самого себя. Методика создана канадцем Аланом Краковером и гласит, что характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Познавая самих себя, люди также постигают такие премудрости как астрология, генетика, древнекитайские трактаты, каббала и изучают чакры своего тела.

За комментарием корреспондент обратился в саму школу. Там уклонились от ответа, посоветовав записаться на прием к директору.

По предварительным данным, каждая школа сама может определять список дополнительных услуг, но, вероятно, его необходимо согласовывать с департаментом образования города. Согласовывалась ли услуга «Дизайн человека» с департаментом, на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службу мэрии направлен запрос.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе № 30 Екатеринбурга ввели платную дополнительную услугу под названием «Дизайн человека» — эзотерической системы, направленной на изучение человеком самого себя. Информация об этом опубликована на сайте образовательного учреждения. «Дизайн человека», 8-10 классы, два часа в неделю», — говорится на сайте школы. Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц. Как следует из открытых источников, «Дизайн человека» — эзотерическая система, направленная на изучение самого себя. Методика создана канадцем Аланом Краковером и гласит, что характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Познавая самих себя, люди также постигают такие премудрости как астрология, генетика, древнекитайские трактаты, каббала и изучают чакры своего тела. За комментарием корреспондент обратился в саму школу. Там уклонились от ответа, посоветовав записаться на прием к директору. По предварительным данным, каждая школа сама может определять список дополнительных услуг, но, вероятно, его необходимо согласовывать с департаментом образования города. Согласовывалась ли услуга «Дизайн человека» с департаментом, на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службу мэрии направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...