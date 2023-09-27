В екатеринбургской школе начали учить детей псевдонауке

В школе Екатеринбурга ввели допуслугу о самопознании и эзотерике

27 сентября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

О реакции родителей и школьников на необычную услугу пока неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В школе № 30 Екатеринбурга ввели платную дополнительную услугу под названием «Дизайн человека» — эзотерической системы, направленной на изучение человеком самого себя. Информация об этом опубликована на сайте образовательного учреждения. «Дизайн человека», 8-10 классы, два часа в неделю», — говорится на сайте школы. Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц. Как следует из открытых источников, «Дизайн человека» — эзотерическая система, направленная на изучение самого себя. Методика создана канадцем Аланом Краковером и гласит, что характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Познавая самих себя, люди также постигают такие премудрости как астрология, генетика, древнекитайские трактаты, каббала и изучают чакры своего тела. За комментарием корреспондент обратился в саму школу. Там уклонились от ответа, посоветовав записаться на прием к директору. По предварительным данным, каждая школа сама может определять список дополнительных услуг, но, вероятно, его необходимо согласовывать с департаментом образования города. Согласовывалась ли услуга «Дизайн человека» с департаментом, на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службу мэрии направлен запрос.

В школе № 30 Екатеринбурга ввели платную дополнительную услугу под названием «Дизайн человека» — эзотерической системы, направленной на изучение человеком самого себя. Информация об этом опубликована на сайте образовательного учреждения. «Дизайн человека», 8-10 классы, два часа в неделю», — говорится на сайте школы. Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц. Как следует из открытых источников, «Дизайн человека» — эзотерическая система, направленная на изучение самого себя. Методика создана канадцем Аланом Краковером и гласит, что характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Познавая самих себя, люди также постигают такие премудрости как астрология, генетика, древнекитайские трактаты, каббала и изучают чакры своего тела. За комментарием корреспондент обратился в саму школу. Там уклонились от ответа, посоветовав записаться на прием к директору. По предварительным данным, каждая школа сама может определять список дополнительных услуг, но, вероятно, его необходимо согласовывать с департаментом образования города. Согласовывалась ли услуга «Дизайн человека» с департаментом, на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службу мэрии направлен запрос.