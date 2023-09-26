Главный терапевт Пермского края рассказала об особенностях нового штамма коронавируса

Доктор Корягина: штамм коронавируса «Пирола» неуязвим для антител

27 сентября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Заболеваемость коронавирусом растет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Пирола» очень опасен, антитела человека не успевают отреагировать, а значит иммунитет не поможет победить его. К тому же «Пирола» в отличие от других штаммов имеет десятки мутаций, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «„Пирола“ настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевают сработать. От своих предшественников он отличается тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа», — пишет доктор Крягина в соцсетях. Заболеваемость коронавирусом и в Пермском крае, и по всей России. По словам Корягиной, пик придется на ноябрь.

Новый штамм коронавируса «Пирола» очень опасен, антитела человека не успевают отреагировать, а значит иммунитет не поможет победить его. К тому же «Пирола» в отличие от других штаммов имеет десятки мутаций, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «„Пирола“ настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевают сработать. От своих предшественников он отличается тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа», — пишет доктор Крягина в соцсетях. Заболеваемость коронавирусом и в Пермском крае, и по всей России. По словам Корягиной, пик придется на ноябрь.