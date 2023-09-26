26 сентября 2023

Главный терапевт Пермского края рассказала об особенностях нового штамма коронавируса

Доктор Корягина: штамм коронавируса «Пирола» неуязвим для антител
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость коронавирусом растет (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Пирола» очень опасен, антитела человека не успевают отреагировать, а значит иммунитет не поможет победить его. К тому же «Пирола» в отличие от других штаммов имеет десятки мутаций, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.

«„Пирола“ настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевают сработать. От своих предшественников он отличается тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа», — пишет доктор Крягина в соцсетях.

Заболеваемость коронавирусом и в Пермском крае, и по всей России. По словам Корягиной, пик придется на ноябрь.

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Новый штамм коронавируса «Пирола» очень опасен, антитела человека не успевают отреагировать, а значит иммунитет не поможет победить его. К тому же «Пирола» в отличие от других штаммов имеет десятки мутаций, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «„Пирола“ настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевают сработать. От своих предшественников он отличается тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа», — пишет доктор Крягина в соцсетях. Заболеваемость коронавирусом и в Пермском крае, и по всей России. По словам Корягиной, пик придется на ноябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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