Главный терапевт Пермского края рассказала об особенностях нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса «Пирола» очень опасен, антитела человека не успевают отреагировать, а значит иммунитет не поможет победить его. К тому же «Пирола» в отличие от других штаммов имеет десятки мутаций, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.
«„Пирола“ настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевают сработать. От своих предшественников он отличается тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа», — пишет доктор Крягина в соцсетях.
Заболеваемость коронавирусом и в Пермском крае, и по всей России. По словам Корягиной, пик придется на ноябрь.
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