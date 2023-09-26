26 сентября 2023

Курганский синоптик-любитель назвал причины пересыхания озер в области

Курганским озерам грозит высыхание из-за изменений погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, озеро, озеро, тина
Курганские озера пересыхают из-за постоянно жары Фото:

Синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал, что в Курганской области все чаще пересыхают озера из-за изменения погоды и деятельность человека. Причины природного явления он назвал в паблике, посвященном погоде в регионе.

«За последние 18 лет было всего два сезона, когда циклональная циркуляция поднимала уровень Тобола, увлажняла почву и наполняла озера. <…> Какие-то из них находятся в процессе пересыхания, а какие-то и вовсе исчезли», — сообщается в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» соцсети «ВКонтакте». Чаще всего над регионом устанавливается блокирующий антициклон. Он приносит длительную засуху и жару.

Погодные изменения привели к тому, что малые курганские озера стали быстрее высыхать летом. От многих озер, по сравнению с весной, остались лишь небольшие лужи. Помимо озера Хохловатики, подобные изменения происходят с Малым Байдарским в Половинном районе, озерами Малым и Большим Горьким.

Причиной изменений в атмосферной циркуляции в паблике называют деятельность человека. Поэтому возвращения обильных дождей в цикличном режиме ждать не стоит, придется приспосабливаться к засушливой погоде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пересохло крупное озеро. В Кетовском округе практически исчезло озеро Хохловатики площадью 10,5 квадратных километров.

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Синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал, что в Курганской области все чаще пересыхают озера из-за изменения погоды и деятельность человека. Причины природного явления он назвал в паблике, посвященном погоде в регионе. «За последние 18 лет было всего два сезона, когда циклональная циркуляция поднимала уровень Тобола, увлажняла почву и наполняла озера. <…> Какие-то из них находятся в процессе пересыхания, а какие-то и вовсе исчезли», — сообщается в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» соцсети «ВКонтакте». Чаще всего над регионом устанавливается блокирующий антициклон. Он приносит длительную засуху и жару. Погодные изменения привели к тому, что малые курганские озера стали быстрее высыхать летом. От многих озер, по сравнению с весной, остались лишь небольшие лужи. Помимо озера Хохловатики, подобные изменения происходят с Малым Байдарским в Половинном районе, озерами Малым и Большим Горьким. Причиной изменений в атмосферной циркуляции в паблике называют деятельность человека. Поэтому возвращения обильных дождей в цикличном режиме ждать не стоит, придется приспосабливаться к засушливой погоде. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пересохло крупное озеро. В Кетовском округе практически исчезло озеро Хохловатики площадью 10,5 квадратных километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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