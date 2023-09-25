25 сентября 2023

В Курганской области пересохло крупное озеро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Курганское озеро Хохловатики полностью пересохло Фото:

В Кетовском округе Курганской области полностью пересохло озеро Хохловатики. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн в Telegram.

«Одно из крупнейших озер Кетовского округа Хохловатики полностью прекратило свое существование. Его площадь достигала 10,5 квадратных километров», — говорится в посте Винштейна, опубликованном в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». К посту прикреплены спутниковые снимки водоема за 2016 и 2023 годы.

По словам Винштейна, весной в озере Хохловатики еще оставалась вода. Он добавил, что архивные снимки позволяют сказать — еще никогда с 1985 года водоем не пересыхал. Метеоролог-любитель подчеркнул, что на очереди идет озеро Бездонное, которое сильно сократилось за последние семь лет.

Ранее Винштейн писал о том, что накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Он имел ввиду озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики.

В Кетовском округе пересохло озеро Хохловатики
В Кетовском округе пересохло озеро Хохловатики
Фото:

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В Кетовском округе Курганской области полностью пересохло озеро Хохловатики. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн в Telegram. «Одно из крупнейших озер Кетовского округа Хохловатики полностью прекратило свое существование. Его площадь достигала 10,5 квадратных километров», — говорится в посте Винштейна, опубликованном в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». К посту прикреплены спутниковые снимки водоема за 2016 и 2023 годы. По словам Винштейна, весной в озере Хохловатики еще оставалась вода. Он добавил, что архивные снимки позволяют сказать — еще никогда с 1985 года водоем не пересыхал. Метеоролог-любитель подчеркнул, что на очереди идет озеро Бездонное, которое сильно сократилось за последние семь лет. Ранее Винштейн писал о том, что накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Он имел ввиду озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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