Курганское озеро Хохловатики полностью пересохло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области полностью пересохло озеро Хохловатики. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн в Telegram.

«Одно из крупнейших озер Кетовского округа Хохловатики полностью прекратило свое существование. Его площадь достигала 10,5 квадратных километров», — говорится в посте Винштейна, опубликованном в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». К посту прикреплены спутниковые снимки водоема за 2016 и 2023 годы.

По словам Винштейна, весной в озере Хохловатики еще оставалась вода. Он добавил, что архивные снимки позволяют сказать — еще никогда с 1985 года водоем не пересыхал. Метеоролог-любитель подчеркнул, что на очереди идет озеро Бездонное, которое сильно сократилось за последние семь лет.

Ранее Винштейн писал о том, что накопленный дефицит влаги привел не только к сильному падению уровня рек, но и к пересыханию озер в Курганской области. Он имел ввиду озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики.