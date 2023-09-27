Семья решила записать своего 11-летнего сына с позывным «Святогор» в общественное объединение правоохранительной направленности под названием «Сталь» в Белгородской области. Все члены семьи служат в одном объединении.
«Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне», — передает слова «Святогора» издании Gubtrk.ru. Там добавили, что глава семьи, известный под позывным «Черный», уже присоединился к «Стали» с самого начала, а его супруга и сын присоединились несколько месяцев назад.
Сын командира батальона выразил страстное увлечение военными делами, мечтая поступить в военно-морское училище. Все члены семьи приобрели огромный опыт, находясь в теробороне, и командир разведывательной роты уверен, что может защитить границы своего городского округа при необходимости, заключили в издании.
Семья в полном составе вступила в белгородскую тероборону
Семья решила записать своего 11-летнего сына с позывным «Святогор» в общественное объединение правоохранительной направленности под названием «Сталь» в Белгородской области. Все члены семьи служат в одном объединении. «Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне», — передает слова «Святогора» издании Gubtrk.ru. Там добавили, что глава семьи, известный под позывным «Черный», уже присоединился к «Стали» с самого начала, а его супруга и сын присоединились несколько месяцев назад. Сын командира батальона выразил страстное увлечение военными делами, мечтая поступить в военно-морское училище. Все члены семьи приобрели огромный опыт, находясь в теробороне, и командир разведывательной роты уверен, что может защитить границы своего городского округа при необходимости, заключили в издании.