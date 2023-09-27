Родители записали 11-летнего сына в тероборону Белгородской области. Фото

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, шлем, каска, сво
Семья в полном составе вступила в белгородскую тероборону Фото:

Семья решила записать своего 11-летнего сына с позывным «Святогор» в общественное объединение правоохранительной направленности под названием «Сталь» в Белгородской области. Все члены семьи служат в одном объединении.

«Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне», — передает слова «Святогора» издании Gubtrk.ru. Там добавили, что глава семьи, известный под позывным «Черный», уже присоединился к «Стали» с самого начала, а его супруга и сын присоединились несколько месяцев назад.

Сын командира батальона выразил страстное увлечение военными делами, мечтая поступить в военно-морское училище. Все члены семьи приобрели огромный опыт, находясь в теробороне, и командир разведывательной роты уверен, что может защитить границы своего городского округа при необходимости, заключили в издании.

Семья в полном составе вступила в белгородскую тероборону
Семья в полном составе вступила в белгородскую тероборону

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Семья решила записать своего 11-летнего сына с позывным «Святогор» в общественное объединение правоохранительной направленности под названием «Сталь» в Белгородской области. Все члены семьи служат в одном объединении. «Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне», — передает слова «Святогора» издании Gubtrk.ru. Там добавили, что глава семьи, известный под позывным «Черный», уже присоединился к «Стали» с самого начала, а его супруга и сын присоединились несколько месяцев назад. Сын командира батальона выразил страстное увлечение военными делами, мечтая поступить в военно-морское училище. Все члены семьи приобрели огромный опыт, находясь в теробороне, и командир разведывательной роты уверен, что может защитить границы своего городского округа при необходимости, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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