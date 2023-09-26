В ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков за начисление пени бойцу СВО

В Пыть-Яхе прокуратура восстановила нарушенные права бойца СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.

«Установлено, что мировым судом управляющей компании выдан судебный приказ о взыскании задолженности и пени за жилищно-коммунальные услуги с гражданина, который в настоящее время находится на специальной военной операции. Указанный приказ был отправлен для принудительного исполнения в территориальное отделение судебных приставов», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, на период прохождения ими военной службы освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной уплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. «С целью восстановления нарушенных прав участника специальной военной операции прокуратурой города руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Начисление пени не производится», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прокуратура наказала компанию за опасные выбросы в воздух. Предприятие использовало котельную, которая загрязняла атмосферу.