19 сентября 2023
18 сентября 2023

В Сургуте прокуратура наказала компанию за опасные выбросы в воздух

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель ООО «АТУ-Север» ответит за опасные выбросы в воздух после вмешательства прокуратуры Фото:

Природоохранная прокуратура засудила сургутскую компанию «АТУ-Север» за опасные выбросы в воздух. Предприятие использовало котельную, которая загрязняла атмосферу. Информация об этом размещена на окружного ведомства.

«Установлено, что в Сургуте ООО „АТУ-Север“ эксплуатировало котельную, которая является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в отсутствие проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. Кроме того, выявлено использование опасного производственного объекта в отсутствие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

В ведомстве уточнили, что использование котельной нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду. «Данное обстоятельство не отвечало основным принципам законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, окружающей среды и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Природоохранная прокуратура засудила сургутскую компанию «АТУ-Север» за опасные выбросы в воздух. Предприятие использовало котельную, которая загрязняла атмосферу. Информация об этом размещена на окружного ведомства. «Установлено, что в Сургуте ООО „АТУ-Север“ эксплуатировало котельную, которая является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в отсутствие проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. Кроме того, выявлено использование опасного производственного объекта в отсутствие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. В ведомстве уточнили, что использование котельной нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду. «Данное обстоятельство не отвечало основным принципам законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, окружающей среды и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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