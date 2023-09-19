В Сургуте прокуратура наказала компанию за опасные выбросы в воздух

20 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Руководитель ООО «АТУ-Север» ответит за опасные выбросы в воздух после вмешательства прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Природоохранная прокуратура засудила сургутскую компанию «АТУ-Север» за опасные выбросы в воздух. Предприятие использовало котельную, которая загрязняла атмосферу. Информация об этом размещена на окружного ведомства. «Установлено, что в Сургуте ООО „АТУ-Север“ эксплуатировало котельную, которая является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в отсутствие проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. Кроме того, выявлено использование опасного производственного объекта в отсутствие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. В ведомстве уточнили, что использование котельной нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду. «Данное обстоятельство не отвечало основным принципам законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, окружающей среды и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре.



Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.

Природоохранная прокуратура засудила сургутскую компанию «АТУ-Север» за опасные выбросы в воздух. Предприятие использовало котельную, которая загрязняла атмосферу. Информация об этом размещена на окружного ведомства. «Установлено, что в Сургуте ООО „АТУ-Север“ эксплуатировало котельную, которая является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в отсутствие проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. Кроме того, выявлено использование опасного производственного объекта в отсутствие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. В ведомстве уточнили, что использование котельной нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду. «Данное обстоятельство не отвечало основным принципам законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, окружающей среды и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.