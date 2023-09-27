Мигрант из Узбекистана попытался провезти в ХМАО полную сумку насвая

27 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Пассажир из Узбекистана пытался пройти через «зеленый коридор», но попался с полной сумкой насвая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские таможенники нашли в багаже пассажира из Узбекистана полную сумку насвая. Он пытался пройти через «зеленый коридор» в Нижневартовске, не задекларировав почти девять килограммов некурительной смеси. Информацию разместило на официальном сайте Уральское таможенное управление. «Тюменские таможенники выявили девять килограммов насвая в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Намагана (Узбекистан) в Нижневартовск. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал „зеленый коридор“, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили пакет с гранулированным веществом темно-зеленого цвета. Находку таможенники отправили на экспертизу, которая установила: продукция является некурительным табачным изделием — насвай», — сообщает ведомство. Согласно законодательству РФ, на территорию ЕАС можно ввозить не более 250 граммов насвая. На нарушителя завели два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз. Суд признал его виновным и назначил штраф и конфискацию товара. Насвай по решению суда должен быть уничтожен. Ранее URA.RU писало о попытке ввоза 17 тонн насвая в Челябинскую область. Водитель фуры из Кыргызстана хотел провезти через границу 500 мешков вещества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские таможенники нашли в багаже пассажира из Узбекистана полную сумку насвая. Он пытался пройти через «зеленый коридор» в Нижневартовске, не задекларировав почти девять килограммов некурительной смеси. Информацию разместило на официальном сайте Уральское таможенное управление. «Тюменские таможенники выявили девять килограммов насвая в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Намагана (Узбекистан) в Нижневартовск. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал „зеленый коридор“, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили пакет с гранулированным веществом темно-зеленого цвета. Находку таможенники отправили на экспертизу, которая установила: продукция является некурительным табачным изделием — насвай», — сообщает ведомство. Согласно законодательству РФ, на территорию ЕАС можно ввозить не более 250 граммов насвая. На нарушителя завели два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз. Суд признал его виновным и назначил штраф и конфискацию товара. Насвай по решению суда должен быть уничтожен. Ранее URA.RU писало о попытке ввоза 17 тонн насвая в Челябинскую область. Водитель фуры из Кыргызстана хотел провезти через границу 500 мешков вещества.