Мигрант из Узбекистана попытался провезти в ХМАО полную сумку насвая

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Город. Курган, сумка, чемодан, служба по контракту, отъезд, сво
Пассажир из Узбекистана пытался пройти через «зеленый коридор», но попался с полной сумкой насвая (архивное фото) Фото:

Тюменские таможенники нашли в багаже пассажира из Узбекистана полную сумку насвая. Он пытался пройти через «зеленый коридор» в Нижневартовске, не задекларировав почти девять килограммов некурительной смеси. Информацию разместило на официальном сайте Уральское таможенное управление.

«Тюменские таможенники выявили девять килограммов насвая в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Намагана (Узбекистан) в Нижневартовск. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал „зеленый коридор“, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили пакет с гранулированным веществом темно-зеленого цвета. Находку таможенники отправили на экспертизу, которая установила: продукция является некурительным табачным изделием — насвай», — сообщает ведомство.

Согласно законодательству РФ, на территорию ЕАС можно ввозить не более 250 граммов насвая. На нарушителя завели два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз. Суд признал его виновным и назначил штраф и конфискацию товара. Насвай по решению суда должен быть уничтожен.

Ранее URA.RU писало о попытке ввоза 17 тонн насвая в Челябинскую область. Водитель фуры из Кыргызстана хотел провезти через границу 500 мешков вещества.

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Тюменские таможенники нашли в багаже пассажира из Узбекистана полную сумку насвая. Он пытался пройти через «зеленый коридор» в Нижневартовске, не задекларировав почти девять килограммов некурительной смеси. Информацию разместило на официальном сайте Уральское таможенное управление. «Тюменские таможенники выявили девять килограммов насвая в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Намагана (Узбекистан) в Нижневартовск. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал „зеленый коридор“, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили пакет с гранулированным веществом темно-зеленого цвета. Находку таможенники отправили на экспертизу, которая установила: продукция является некурительным табачным изделием — насвай», — сообщает ведомство. Согласно законодательству РФ, на территорию ЕАС можно ввозить не более 250 граммов насвая. На нарушителя завели два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз. Суд признал его виновным и назначил штраф и конфискацию товара. Насвай по решению суда должен быть уничтожен. Ранее URA.RU писало о попытке ввоза 17 тонн насвая в Челябинскую область. Водитель фуры из Кыргызстана хотел провезти через границу 500 мешков вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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